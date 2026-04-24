به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید حسینپور در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)، از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی و اجتماعی ویژه دختران در سطح شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: همزمان با این ایام مبارک، مجموعهای از برنامههای محلهمحور با هدف تکریم مقام دختر و تقویت هویت دینی و اجتماعی دختران در گرگان در حال برگزاری است که از جمله آن میتوان به برگزاری اجتماعات ویژه دختران، رژه دختران، قرائت بیانیه در محلات و اجرای سرود در میادین مختلف شهری اشاره کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: ویژهبرنامههای دهه کرامت در مؤسسات قرآنی، خانههای قرآنی شهری و روستایی نیز با محوریت روز دختر در حال برگزاری است و تلاش شده فضای این ایام با مشارکت فعال دختران نوجوان و جوان رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد.
حسینپور با اشاره به اجرای پویش ختم قرآن به یاد دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این پویش معنوی با هدف زنده نگه داشتن یاد دختران و ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان طراحی شده و مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: تهیه کلیپ، تولید محتوا توسط خود دختران و برگزاری پاتوقهای گفتگومحور در محلات از دیگر برنامههایی است که در این ایام دنبال میشود تا دختران بتوانند نقشآفرینی مستقیم در عرصه فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به ویژهبرنامه میدان وحدت گفت: برنامهای تخصصی و شاخص نیز در میدان وحدت گرگان برگزار شد که اجرای آن بهطور کامل بر عهده خود دختران بود تا شکوه، عظمت و هویت انقلابی دختران این سرزمین به نمایش گذاشته شود.
وی تأکید کرد: ما به داشتن چنین دختران مؤمن، فعال و اثرگذاری افتخار میکنیم و معتقدیم آینده روشن این کشور در دستان همین نسل آگاه و انقلابی رقم خواهد خورد.
