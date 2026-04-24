۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

دهه کرامت در گرگان با محوریت دختران برگزار می‌شود

گرگان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان از برگزاری ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت با محوریت تکریم مقام دختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)، از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی ویژه دختران در سطح شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: همزمان با این ایام مبارک، مجموعه‌ای از برنامه‌های محله‌محور با هدف تکریم مقام دختر و تقویت هویت دینی و اجتماعی دختران در گرگان در حال برگزاری است که از جمله آن می‌توان به برگزاری اجتماعات ویژه دختران، رژه دختران، قرائت بیانیه در محلات و اجرای سرود در میادین مختلف شهری اشاره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت در مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآنی شهری و روستایی نیز با محوریت روز دختر در حال برگزاری است و تلاش شده فضای این ایام با مشارکت فعال دختران نوجوان و جوان رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد.

حسین‌پور با اشاره به اجرای پویش ختم قرآن به یاد دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب گفت: این پویش معنوی با هدف زنده نگه داشتن یاد دختران و ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان طراحی شده و مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تهیه کلیپ، تولید محتوا توسط خود دختران و برگزاری پاتوق‌های گفتگومحور در محلات از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام دنبال می‌شود تا دختران بتوانند نقش‌آفرینی مستقیم در عرصه فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان با اشاره به ویژه‌برنامه میدان وحدت گفت: برنامه‌ای تخصصی و شاخص نیز در میدان وحدت گرگان برگزار شد که اجرای آن به‌طور کامل بر عهده خود دختران بود تا شکوه، عظمت و هویت انقلابی دختران این سرزمین به نمایش گذاشته شود.

وی تأکید کرد: ما به داشتن چنین دختران مؤمن، فعال و اثرگذاری افتخار می‌کنیم و معتقدیم آینده روشن این کشور در دستان همین نسل آگاه و انقلابی رقم خواهد خورد.

