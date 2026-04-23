به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: زنان و مادران تاریخ باشکوه انقلاب را رقم زده‌ و همچنان نیز پای کار وطن هستند.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم رشت در میدان شهدای ذهاب افزود: ۵۴ شب است که مردم سلحشور و ولایتمدار شهر رشت در میدان شهدای ذهاب به خونخواهی امام و قائد شهیدشان قیام کردند که بخش اعظمی از این جمعیت باشکوه را زنان، مادران و دختران غیرتمند و سلحشور شهر رشت تشکیل می‌دهد.

فرمانده سپاه ناحیه رشت از برگزاری دو رویداد مهم در روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه خبر داد و تصریح کرد: امروز جمعه چهارم اردیبهشت ماه، رأس ساعت ۱۵ عصر، رژه حماسی و همچنین تجمع بزرگ بانوان جان‌فدا در شهر رشت از میدان صیقلان به سمت میدان شهدای ذهاب (شهرداری رشت) با حضور پرحجم و باشکوه زنان، دختران و مادران غیرتمند رشتی برگزار می‌شود.

امینی با دعوت از عموم مردم و استان‌های همجوار خاطرنشان کرد: از همین جا از همه مردم و استانی‌ها دعوت می‌کنیم در این برنامه باشکوه و حماسی شرکت کنند.

ان‌شاءالله در کنار حضور عمومی، به نیت ۸ هزار شهید استان گیلان و همچنین در ایام دهه کرامت و میلاد با سعادت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام قرار است ۸ هزار خواهر بسیجی سازماندهی‌شده در قالب گردان‌های کوثر، گردان‌های الزهرا، گردان‌های امداد و نجات و گردان‌های اقشاری در این رزمایش و رژه حماسی و تجمع اقتدار دختران و بانوان جان‌فدا در رشت شرکت کنند.