دستگیری ۶ قاچاقچی و کشف ۲۸۱ کیلوگرم مواد مخدر در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات یک عملیات موفق علیه سوداگران مرگ اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به همراه یگان‌های انتظامی غرب استان تهران، طی یک اقدام هماهنگ و اطلاعاتی موفق شدند باند فعال قاچاق مواد مخدر را در منطقه اسلامشهر منهدم کنند.

وی افزود: در این عملیات که پیش از توزیع محموله در سطح شهر صورت گرفت، میزان ۲۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «شیشه» کشف و ضبط شد. همچنین در جریان این مأموریت، شش متهم اصلی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

علیزاده با اشاره به توقیف خودروهای اشرار گفت: یک دستگاه تریلر و سه دستگاه سواری متعلق به اعضای این باند توقیف و تمامی اموال مرتبط با قاچاق مواد مخدر ضبط گردید.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با مظاهر قانون‌گریزی، خاطرنشان کرد: برخورد با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم عمومی، خط قرمز پلیس بوده و اجازه فعالیت به هیچ سوداگری داده نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای اولین مرحله طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری‌شده در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح روز گذشته در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران عملیاتی شد.

علیزاده افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۷۸۶ دستگاه موتورسیکلت و ۳۷۸ دستگاه خودروی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. ضمن اینکه برای ۵۸۲ وسیله نقلیه دیگر نیز اعمال قانون صورت گرفت.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد تعدادی راننده قانون‌گریز با تخلفات خود، امنیت ترافیکی و نظم معابر شهری را مختل کنند و برخورد با این تخلفات با قاطعیت ادامه دارد.