توقیف ۷۴۷ خودرو و موتورسیکلت پلاک مخدوش در غرب تهران طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، از اجرای سومین مرحله طرح برخورد با وسائط نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش خبر داد و گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۷۴۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در غرب استان توقیف شد.

علیزاده» در ادامه، اظهار داشت: طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی در اجرای این طرح، ۴۴۲ دستگاه موتورسیکلت و ۳۰۵ دستگاه خودروی پلاک مخدوش و فاقد پلاک را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد: همچنین ۸۷ دستگاه دیگر از وسائط نقلیه نیز در جریان این عملیات اعمال قانون شدند.

علیزاده تأکید کرد: برخورد جدی با وسائط نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نمیدهیم تعدادی راننده قانون گریز با تخلفات خود، نظم و امنیت ترافیکی معابر شهری را مختل کنند.