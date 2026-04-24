به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مجاهدان مقاومت در ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه امروز به وقت محلی یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی از نوع «هرمس ۴۵۰ زیک» را در آسمان منطقه صور با یک موشک زمین به هوا هدف قرار داده و ساقط کردند.

بر اساس این بیانیه، عملیات مذکور و انهدام پهپاد صهیونیستی در چارچوب دفاع از لبنان و ملت آن و واکنشی نسبت به تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به آتش بس اعلام شده و نقض حریم هوایی لبنان صورت می‌گیرد.

حزب الله لبنان همچنین در بیانیه‌ای دیگر از حمله به گروهی از نظامیان ارتش صهیونیستی در منطقه القنطره با یک پرنده مهاجم خبر داد.

از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزب ‌الله لبنان موفق شده یک پهپاد متعلق به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را در آسمان صور سرنگون کند و این عملیات با استفاده از موشک زمین به هوا انجام شده است.

بر اساس این گزارش، ارتباط با این پهپاد قطع شده و از صفحه رادار ناپدید شده است.

رعد: آتش‌بس پوششی برای تجاوزگری صهیونیست هاست

رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان با اعلام اینکه دولت باید از مذاکره مستقیم با صهیونیست ها خجالت بکشد، گفت که دشمن از آتش بس به عنوان پوششی برای تداوم جنایات و تجاوزهای خود به لبنان استفاده می کند.

محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با تاکید مجدد بر موضع این فراکسیون مبنی بر رد مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی ابراز داشت که هرگونه آتش‌بسی را که به رژیم اشغالگر فرصت حمله به خاک لبنان را بدهد، محکوم کرد.

رعد گفت که هر آتش‌بس فرضی که به دشمن اشغالگر در لبنان، استثنای خاصی برای انجام حملات یا هر اقدام میدانی در مناطق درگیری و در داخل خاک لبنان، چه برای تثبیت موقعیت، یا برای کاشت مین و اجرای ترور یا منفجر کردن خانه یا تأسیسات قائل شود، به هیچ وجه آتش‌بس نیست.

رعد هشدار داد که چنین آتش‌بسی «فقط یک فریب ماهرانه و تحقیر دیگران است که شامل سرپوش گذاشتن بر تجاوزگری رژیم صهیونیستی و چشم‌پوشی از ادامه نقض‌ها و تخلفات دشمن می‌شود.»

وی در مورد مذاکره مستقیم با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت که دولت باید از مردم خود خجالت بکشد و از آنچه مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی نامیده می‌شود، عقب‌نشینی کند و از اصرار بر این گناه که ممکن است کشور را به وضعیتی بدتر از ۱۷ مه در اوایل دهه هشتاد دچار شد، دست بردارد.

رعد خاطرنشان کرد که هرگونه ارتباط رسمی یا دیداری که بین طرف لبنانی و صهیونیستی در وضعیت جنگ جاری بین لبنان و رژیم تل آویو برگزار شود، به هیچ وجه مورد توافق ملی لبنان قرار نخواهد گرفت و یک تخلف قانون اساسی آشکار خواهد بود که هیچ بهانه‌ یا مصلحت ادعایی آن را توجیه نخواهد کرد.

تداوم نقض آتش بس در جنوب لبنان با حملات مجدد صهیونیست‌ها

رژیم صهیونیستی ساعتی پیش سه بار متوالی شهرک دیر عامص در جنوب لبنان را هدف حملات موشکی قرار داد.

ارتش اسرائیل همزمان اطراف شهرک بنت جبیل را از سمت منطقه کونین مورد حمله قرار داد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی به منطقه مرجعیون که صبح امروز انجام شد، دست کم دو نفر به شهادت رسیده‌اند.

در طرف مقابل نیز، رسانه‌های صهیونیستی از زخمی شدن سه نظامی این رژیم در «حادثه ای عملیاتی» در جنوب لبنان خبر داده‌اند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اعلام تازه‌ترین تحولات درگیری‌ها در جنوب لبنان نوشت که حزب الله موازنه وحشت را بار دیگر در برابر رژیم صهیونیستی احیا کرده است.

اقدام صهیونیست‌ها در منفجر کردن منازل شهروندان لبنانی

شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به منفجر کردن چندین منزل مسکونی در منطقه بیت لیف در جنوب لبنان کرده‌اند.

رژیم صهیونیستی به نقض آتش بس در لبنان ادامه می دهد و به شهرک خربه سلم در جنوب این کشور نیز حمله هوایی کرد.

شبکه المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شهرک خربه سلم واقع در جنوب لبنان را به وسیله جنگنده های خود هدف قرار داد.

در همین حال، شهرک تولین در جنوب لبنان نیز در ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض آتش بس، هدف قرار گرفت و بمباران شد.

همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات بین تل آویو و بیروت در کاخ سفید، نقض آتش بس توسط رژیم اسرائیل در جنوب لبنان افزایش یافته است.

این تشدید تنش از سوی رژیم صهیونیستی در آستانه دومین نشست مقدماتی مذاکرات بین لبنان و این رژیم که اوایل صبح جمعه در کاخ سفید در واشنگتن برگزار شد، رخ داد.

دور دوم مذاکرات پس از مذاکرات اولیه در واشنگتن در ۱۴ آوریل برگزار می‌شود که با اعلام مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و لبنان برای ادامه مذاکرات به منظور دستیابی به یک توافق دائمی به پایان رسید.

حزب الله: تمدید آتش‌بس در سایه تداوم نسل‌کشی صهیونیست ها معنایی ندارد

علی فیاض نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت، اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر تمدید سه هفته‌ای آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی که دیروز صورت گرفت، را مورد انتقاد قرار داد.

فیاض در بیانیه‌ای اظهار داشت که این آتش‌بس در سایه ادامه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از جمله ترور، بمباران و تیراندازی در مناطق مختلف لبنان و ادامه نسل‌کشی ویرانگر در روستاهای مرزی، بی‌معناست.

وی افزود که اصرار دشمن بر اینکه حق آزادی اقداماتش با آتش‌بس در تضاد نیست، به معنای اصرار تلاویو و واشنگتن بر تلاش برای احیای معادله پیش از دوم مارس است.

فیاض افزود که این اعلامیه، لبنان را به پایبندی به آتش‌بس ملزم می‌کند، در حالی که هیچ تعهدی بر عهده طرف صهیونیستی قرار نمی‌دهد. این موضوع از سوی مقاومت قابل پذیرش نیست و با آن مقابله خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به هر هدفی در لبنان، حق پاسخ متناسب را برای مقاومت محفوظ می‌دارد.

این نماینده حزب الله خاطرنشان کرد که فرمول پیشنهادی بدتر است و ترویج آن تنها پوششی برای توجیه مذاکرات مستقیم و تسریع روند آن بین دشمن صهیونیستی و دولت لبنان است.

کاخ سفید عصر پنجشنبه میزبان دومین جلسه مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی بود و در پایان آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمدید آتش‌بس بین تل آویو و لبنان را برای سه هفته دیگر اعلام کرد.ترامپ دیدار بین سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در دفتر بیضی را «بسیار موفق» توصیف کرد! و ابراز امیدواری کرد که میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در طول دوره آتش‌بس در کاخ سفید باشد.