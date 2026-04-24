به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان که در ادامه نقض آتش‌بس در این کشور صورت گرفته است، ۶ شهروند لبنانی به شهادت رسیده و دو نفر نیز زخمی شدند.

از زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی بارها با حمله به مناطق مختلف این کشور، آن را نقض کرده است.

علیرغم هشدارهای حزب‌الله به دولت لبنان درباره مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی، دومین جلسه مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی عصر پنجشنبه در کاخ سفیدبرگزار شد که در پایان آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمدید آتش‌بس بین رژیم تل آویو و لبنان را برای سه هفته دیگر اعلام کرد.

ترامپ دیدار بین سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در دفتر بیضی را «بسیار موفق» توصیف و ابراز امیدواری کرد که میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در طول دوره آتش‌بس در کاخ سفید باشد!