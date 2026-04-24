۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۲۸

پاسخ حزب‌الله به نقض آتش‌بس؛ نفربر نظامیان صهیونیست منهدم شد

حزب‌الله لبنان در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، یک دستگاه نفر بر این رژیم را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به تخریب خانه‌های روستاهای جنوب لبنان از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی، یک دستگاه نفربر زرهی متعلق به ارتش رژیم اسرائیل را در شهرک رمیه هدف قرار داد.

بر اساس بیانیه حزب‌الله، این نفر بر زرهی با یک فروند پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شد.

این عملیات ضربتی حزب‌الله پاسخی قاطع به جنایت اخیر اسرائیل در تخریب منازل مسکونی در روستاهای جنوب لبنان بوده است.

جزئیات بیشتری از تلفات احتمالی نظامیان صهیونیست در این حمله، منتشر نشده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد، این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچون گذشته بارها این آتش‌بس را نقض کرد.

