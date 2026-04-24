۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵

رعد: آتش‌بس لبنان پوششی برای تجاوزگری صهیونیست هاست 

رعد: آتش‌بس لبنان پوششی برای تجاوزگری صهیونیست هاست 

رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان با اعلام اینکه دولت لبنان باید از مذاکره مستقیم با صهیونیست ها خجالت بکشد، گفت که دشمن از آتش بس به عنوان پوششی برای تداوم جنایات خود سوءاستفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با تاکید مجدد بر موضع این فراکسیون مبنی بر رد مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی ابراز داشت که هرگونه آتش‌بسی را که به رژیم اشغالگر فرصت حمله به خاک لبنان را بدهد، محکوم کرد.

رعد گفت که هر آتش‌بس فرضی که به دشمن اشغالگر در لبنان، استثنای خاصی برای انجام حملات یا هر اقدام میدانی در مناطق درگیری و در داخل خاک لبنان، چه برای تثبیت موقعیت، یا برای کاشت مین و اجرای ترور یا منفجر کردن خانه یا تأسیسات قائل شود، به هیچ وجه آتش‌بس نیست.

رعد هشدار داد که چنین آتش‌بسی «فقط یک فریب ماهرانه و تحقیر دیگران است که شامل سرپوش گذاشتن بر تجاوزگری رژیم صهیونیستی و چشم‌پوشی از ادامه نقض‌ها و تخلفات دشمن می‌شود.»

وی در مورد مذاکره مستقیم با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت که دولت باید از مردم خود خجالت بکشد و از آنچه مذاکرات مستقیم با دشمن صهیونیستی نامیده می‌شود، عقب‌نشینی کند و از اصرار بر این گناه که ممکن است کشور را به وضعیتی بدتر از 17 مه در اوایل دهه هشتاد دچار شد، دست بردارد.

رعد خاطرنشان کرد که هرگونه ارتباط رسمی یا دیداری که بین طرف لبنانی و صهیونیستی در وضعیت جنگ جاری بین لبنان و رژیم تل آویو برگزار شود، به هیچ وجه مورد توافق ملی لبنان قرار نخواهد گرفت و یک تخلف قانون اساسی آشکار خواهد بود که هیچ بهانه‌ یا مصلحت ادعایی آن را توجیه نخواهد کرد.

