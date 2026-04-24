به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، علی فیاض نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت، اعلام دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر تمدید سه هفتهای آتشبس بین لبنان و رژیم صهیونیستی که دیروز صورت گرفت، را مورد انتقاد قرار داد.
فیاض در بیانیهای اظهار داشت که این آتشبس در سایه ادامه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی از جمله ترور، بمباران و تیراندازی در مناطق مختلف لبنان و ادامه نسلکشی ویرانگر در روستاهای مرزی، بیمعناست.
وی افزود که اصرار دشمن بر اینکه حق آزادی اقداماتش با آتشبس در تضاد نیست، به معنای اصرار تلاویو و واشنگتن بر تلاش برای احیای معادله پیش از دوم مارس است.
فیاض افزود که این اعلامیه، لبنان را به پایبندی به آتشبس ملزم میکند، در حالی که هیچ تعهدی بر عهده طرف صهیونیستی قرار نمیدهد. این موضوع از سوی مقاومت قابل پذیرش نیست و با آن مقابله خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به هر هدفی در لبنان، حق پاسخ متناسب را برای مقاومت محفوظ میدارد.
این نماینده حزب الله خاطرنشان کرد که فرمول پیشنهادی بدتر است و ترویج آن تنها پوششی برای توجیه مذاکرات مستقیم و تسریع روند آن بین دشمن صهیونیستی و دولت لبنان است.
کاخ سفید عصر پنجشنبه میزبان دومین جلسه مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم صهیونیستی بود و در پایان آن، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمدید آتشبس بین تل آویو و لبنان را برای سه هفته دیگر اعلام کرد.
ترامپ دیدار بین سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در دفتر بیضی را «بسیار موفق» توصیف کرد! و ابراز امیدواری کرد که میزبان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در طول دوره آتشبس در کاخ سفید باشد.
