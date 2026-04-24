سازمان ملل قتل خبرنگار لبنانی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد: قتل خبرنگار لبنانی «آمال خلیل» را محکوم میکنیم و مراتب تسلیت صمیمانه خود را به خانواده، دوستان و همکاران او ابراز میداریم.
وی افزود: بر ضرورت احترام و حفاظت از غیرنظامیان از جمله خبرنگاران در همه زمانها تأکید میکنیم.
این مقام سازمان ملل گفت: خواستار انجام تحقیقات فوری و بیطرف درباره این جنایت هستیم.
دوجاریک خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان و جلوگیری از رسیدن کمکهای انسانی، نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه است.
آمال خلیل روزنامهنگار لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک الطیری در جنوب لبنان شهید شد. واکنش ها به این ترور وحشیانه و محکومیت آن همچنان در محافل داخلی و خارجی لبنان ادامه دارد.
