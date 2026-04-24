تصادف مرگبار در محور سیرجان- کرمان ۹ کشته و یک مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله حیدرپور به خبرنگاران گفت: برخورد شدید یک دستگاه خودرو سواری پژو با تریلی در محور سیرجان به سمت کرمان، حادثه‌ای هولناک رقم زد که منجر به جان باختن تمامی سرنشینان سواری و مصدومیت راننده تریلی شد.

وی افزود: این حادثه دلخراش حوالی بعد از ظهر امروز جمعه در کیلومتر ۴۰ محور سیرجان به کرمان رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه در این حادثه، تمامی ۹ سرنشین خودروی پژو به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

رئیس مرکز پیش بیمارستانی شهرستان سیرجان ادامه داد: همچنین در این حادثه یک نفر مصدوم شد که فرد زخمی یا مصدوم (راننده تریلی) بود که توسط کارشناسان اورژانس در محل حادثه مورد معاینه قرار گرفت و اقدامات درمانی اولیه برای وی انجام شد.

حیدرپور، افزود: حال راننده تریلی مناسب است و نیاز به انتقال به بیمارستان نداشت .

گفتنی است که در این حادثه خونین که ۹ نفر در دم جان باختند و یک مصدوم راننده تریلر بود، اجساد متلاشی شده قابل شناسایی نیستند و احتمالا مسافران سواری پژو از اتباع بیگانه بوده اند.