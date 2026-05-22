به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جعفری جمعه شب یکم خرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ساعت ۲۰:۳۱ امشب وقوع یک فقره تصادف زنجیرهای در کیلومتر ۴۵ محور ریگان- ایرانشهر «محدوده ۴۳ کیلومتری نرسیده به تکقرهاد»به مرکز پیام اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای عملیاتی اورژانس به همراه ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای آسیبدیدگان انجام دادند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی ۱۱۵ شهرستان ریگان با بیان اینکه این حادثه متأسفانه ۸ مصدوم به همراه داشته است، تصریح کرد: ۲ نفر از سرنشینان خودروها به دلیل شدت جراحات وارده، در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.
جعفری تصریح کرد: از سایر مصدومان، ۴ نفر پس از اقدامات درمانی اولیه به صورت سرپایی در محل مداوا شدند و سایر مجروحان جهت تکمیل روند درمان به بیمارستانهای «پاستور» و «آیتالله هاشمی» شهرستان ریگان منتقل شدند.
وی ادامه داد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
نظر شما