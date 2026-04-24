آزادراه تهران-پردیس تا ۲۴ ساعت آینده مسدود می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین الماسی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از ادامه عملیات خاکبرداری پس از ریزش خاک در محور پردیس تهران خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، آزادراه پردیس تهران با توجه به تاریکی هوا و اطمینان از تثبیت وضعیت و حفظ جان رانندگان و مسافران، تا ۲۴ ساعت آینده مسدود و تردد از محور قدیم محور قدیم شرق به غرب انجام خواهد شد.

الماسی از ریزش خاک در محور پردیس- تهران خبر داد و اظهار کرد: از همان لحظات اولیه حادثه، نیروهای هلال‌احمر، اورژانس، راهور، شهرداری پردیس و منطقه ۴ تهران در محل حاضر شده‌اند و عملیات امداد و خدمات‌رسانی کماکان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچگونه تلفات جانی گزارش نشده.

مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل‌ونقل ترافیک و دبیر شورای ترافیک استان تهران، با اشاره به دستور استاندار تهران تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های مربوطه جهت امدادرسانی در صحنه حضور پیدا کرده‌اند و هماهنگی کامل برای مدیریت شرایط ادامه دارد.

این در حالی است، که پیش از این مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اعلام کرده بود، تا حدود سه ساعت آینده عملیات آواربرداری به پایان می‌رسد و محور بازگشایی خواهد شد.