به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

پلیس راهور تهران بزرگ همچنان توصیه کرد: تجربه نشان از آن دارد برخی از حوادث رانندگی در اثر سرعت و سبقت های غیر مجاز اتفاق میافتد، رانندگان محترم لطفا با مدیریت زمان از وقوع حوادث ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری کنید.