به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ثبت نام تا جمعه ۱۱ اردیبهشت تمدید شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام نمایند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل ، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند.

لازم به ذکر است این آخرین فرصت ثبت نام و انتخاب رشته می باشد و دیگر تمدید نخواهدشد.