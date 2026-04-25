دیدار و گفتگوی «توماس باخ» با دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این دیدار، باخ با اشاره به حضور کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیها، با وجود شرایط و اتفاقات اخیر اظهار داشت: خوشحالم که میبینم کاروان ایران با وجود شرایط موجود در این دوره از بازیها حضور یافته و امیدوارم ورزشکاران ایرانی نتایج درخشانی کسب کنند.
در ادامه، علینژاد نیز ضمن قدردانی از ابراز لطف و توجه رئیس افتخاری کمیته بینالمللی المپیک، توضیحاتی درباره روند اعزام کاروان ورزشی ایران، برنامهریزی برای حضور زودهنگام در محل مسابقات، برگزاری اردوهای آمادهسازی پیش از آغاز بازیها و فراهم کردن شرایط تمرین منظم و تطبیق با شرایط آبوهوایی محل برگزاری ارائه کرد.
در این گفتوگو، دو طرف بر اهمیت آمادگی حرفهای ورزشکاران و نقش برنامهریزی دقیق در مسیر موفقیت کاروانها در رویدادهای چندرشتهای تأکید کردند.
