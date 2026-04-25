۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

بازی های ساحلی آسیا - سانیا

دیدار و گفتگوی «توماس باخ» با دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران

در حاشیه دیدار تیم ملی بسکتبال سه نفره برابر تیم ماکائو در بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیای چین، توماس باخ رئیس افتخاری IOC با علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این دیدار، باخ با اشاره به حضور کاروان ورزشی ایران در این دوره از بازیها، با وجود شرایط و اتفاقات اخیر اظهار داشت: خوشحالم که می‌بینم کاروان ایران با وجود شرایط موجود در این دوره از بازی‌ها حضور یافته و امیدوارم ورزشکاران ایرانی نتایج درخشانی کسب کنند.

در ادامه، علی‌نژاد نیز ضمن قدردانی از ابراز لطف و توجه رئیس افتخاری کمیته بین‌المللی المپیک، توضیحاتی درباره روند اعزام کاروان ورزشی ایران، برنامه‌ریزی برای حضور زودهنگام در محل مسابقات، برگزاری اردوهای آماده‌سازی پیش از آغاز بازی‌ها و فراهم کردن شرایط تمرین منظم و تطبیق با شرایط آب‌وهوایی محل برگزاری ارائه کرد.

در این گفت‌وگو، دو طرف بر اهمیت آمادگی حرفه‌ای ورزشکاران و نقش برنامه‌ریزی دقیق در مسیر موفقیت کاروان‌ها در رویدادهای چندرشته‌ای تأکید کردند.

