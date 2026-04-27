طرح جدید IOC برای فوتبال المپیک/ برگزاری در پاییز روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «insidethegames»، «سامارانش» نایبرئیس کمیته بینالمللی المپیک، هفته گذشته در شهر مادرید از آغاز مذاکرات این نهاد با فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) خبر داد و اعلام کرد که احتمال برگزاری رقابتهای فوتبال المپیک در فصل پاییز نیز وجود دارد.
سامارانش که فرزند رئیس پیشین کمیته بینالمللی المپیک در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ است، در توضیح رویکرد این نهاد اظهار داشت: هدف ما نزدیکتر کردن تورنمنت فوتبال المپیک به مهمترین رقابت فعلی فوتبال در سطح جهان یعنی جام جهانی است. وی تأکید کرد: مسئولان کمیته بینالمللی المپیک پیش از این گفتگوهایی با همتایان خود در فیفا داشتهاند و نسبت به تحقق این تغییرات خوشبینی زیادی وجود دارد.
وی این اظهارات را در جریان نشستی که از سوی لالیگا در مقر «مرکز عالی مطالعات دفاع ملی» در مادرید برگزار شد، مطرح کرد و گفت: از سوی فیفا درخواستهای متعددی در خصوص فوتبال زنان و حتی فوتبال هفتنفره مطرح شده است. ما نیز تمایل داریم رقابتهای فوتبال مردان در المپیک شباهت بیشتری به جام جهانی پیدا کند. هر دو نهاد اهداف خاص خود را دارند، اما معتقدم میتوانیم به پیشرفتهای قابل توجهی دست یابیم.
طی سالهای اخیر تغییراتی در ساختار مسابقات فوتبال المپیک اعمال شده است. بهگونهای که در المپیک پاریس ۲۰۲۴ تعداد تیمهای بخش مردان از ۱۶ به ۱۲ تیم کاهش یافته، در حالی که با رشد فوتبال زنان، تعداد تیمهای این بخش برای المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ از ۱۲ به ۱۶ تیم افزایش پیدا کرده است.
همچنین در دورههای گذشته، ترکیب تیمهای مردان محدود به بازیکنان زیر ۲۳ سال با امکان استفاده از سه بازیکن بالای سن بوده که این موضوع تفاوت قابل توجهی با ساختار جام جهانی دارد. این در حالی است که جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد، با حضور ۴۸ تیم رکورد جدیدی را ثبت میکند.
در ادامه این نشست، خاویر تباس، رئیس لالیگا، نیز با افزایش اهمیت فوتبال مردان در المپیک مخالفت کرد و گفت: چنین اقدامی باعث فشردهتر شدن تقویم مسابقات، کاهش درآمد باشگاهها و آسیب به زمان استراحت بازیکنان خواهد شد. به اعتقاد او، رقابتهای فوتبال المپیک در شرایط فعلی مناسب است و نباید به جام جهانی تبدیل شود.
سامارانش در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه رشتههایی مانند دوومیدانی، ژیمناستیک و شنا در المپیک نقش محوری دارند، تصریح کرد: با این حال از نظر فروش بلیت و تأثیر اقتصادی، فوتبال بزرگترین رشته ورزشی به شمار میرود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه رقابتهای المپیک همواره در حال تغییر و تکامل است و از ماه ژوئن سال جاری، نحوه ارزیابی برنامه فعلی و مسیر توسعه آن در آینده اعلام خواهد شد. سامارانش همچنین هشدار داد که تقویم مسابقات ورزشی در سطح جهانی بهمراتب پیچیدهتر از گذشته خواهد شد.
