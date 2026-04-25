پرداخت بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان کمک معیشت به مددجویان گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی از پرداخت هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان کمک معیشت به مددجویان استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۸۷ هزار و ۹۷۲ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که این کمک‌ها به‌صورت مستمر برای حمایت از معیشت آنان پرداخت شده است.

وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های نیازمند، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و حفظ شأن، کرامت و ارزش‌های انسانی مددجویان، پرداخت کمک معیشت را در دستور کار خود قرار داده است.

بابائی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، اظهار کرد: این نهاد علاوه بر پرداخت مستمری و کمک معیشت، خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های درمان، فرهنگی، مسکن، اشتغال‌زایی، تأمین جهیزیه، لوازم ضروری زندگی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار آسیب‌پذیر ارائه می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: میانگین پرداخت ماهیانه کمک معیشت به مددجویان استان حدود ۱۵۲ میلیارد تومان است که نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های تحت حمایت دارد.

وی تأکید کرد: تمامی خدمات کمیته امداد با هدف توانمندسازی، ایجاد استقلال اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌شود تا این خانوارها بتوانند به سمت خودکفایی حرکت کنند.

بابائی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر این اساس، مبلغ کمک معیشت خانوارهای یک‌نفره ۲۱ میلیون ریال، دو نفره ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، سه نفره ۴۲ میلیون ریال، چهار نفره ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و خانوارهای پنج نفره و بیشتر ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود.