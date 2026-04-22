واریز بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به حساب فرزندان ایتام و محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری اظهار کرد: در طی یکماهه فروردین ماه امسال حامیان اکرام بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت مستقیم به حساب فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد واریز کرده اند که این نشان از این است که خیرین نه تنها در شرایط جنگی نیازمندان را فراموش نکرده اند بلکه کمک آنها چندین برابر شده است .

وی ادامه داد : در سال ۱۴۰۴ نیز حامیان قزوینی ۱۴۰ میلیارد تومان به حساب فرزندان ایتام واریز کرده اند که رشد ۵۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و به طور میانگین مبلغ ۴۰ میلیون ریال ماهیانه سرانه واریزی هر فرزند یتیم است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲هزار حامی از ۱۱هزار و دویست فرزند ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین حمایت می کنند .

ظاهری عنوان کرد: مردم خیرین و نیکوکار استان قزوین می توانند با ورود به سامانه ekram.emdad.ir حمایت از فرزندان ایتام و محسین تحت حمایت کمیته امداد را برعهده بگیرند و به هر میزان که علاقمند باشند به این فرزندان مساعدت کنند .