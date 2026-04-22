اهدای ۵ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی صحنه

سعید اکبرینیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی مراسمی که با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد، پنج سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت بهزیستی صحنه اهدا شده است.
وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل ازدواج جوانان افزود: اهدای جهیزیه علاوه بر کاهش نگرانیهای مالی زوجهای جوان، زمینهساز تشویق به ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و تقویت جریان جوانی جمعیت و فرزندآوری است.
اکبرینیا گفت: این برنامه با هدف حفظ کرامت مددجویان و کمک به آغاز زندگی مشترک در شرایطی آبرومندانه اجرا شده و تلاش شده است تا حمایتهای لازم برای شروع زندگی نوپا فراهم شود.
مراسم اهدای جهیزیه با حضور امامجمعه، معاون سیاسیامنیتی فرمانداری، رئیس و مسئول زکات کمیته امداد امامخمینی(ره)، رئیس و کارکنان اداره بهزیستی صحنه و پنج زوج تحت پوشش برگزار شد.
رئیس اداره بهزیستی صحنه در پایان با قدردانی از حمایتهای مدیرکل بهزیستی استان، معاونت مشارکتهای مردمی و کارشناسان مرتبط تاکید کرد: با جذب اعتبارات کشوری و استانی و همراهی خیران نیکاندیش، روند خدمترسانی به جامعه هدف بهزیستی با قوت ادامه خواهد یافت.
