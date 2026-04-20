حمایت ۲۰۰ میلیارد تومانی خیران هرمزگانی از فرزندان یتیم و محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در تشریح عملکرد یکساله این نهاد، اظهار کرد: به لطف همراهی و نوعدوستی مردم خیراندیش، در حال حاضر ۳۷ هزار و ۸۹۳ حامی نیکوکار، حمایت مادی و معنوی از ۱۷ هزار و ۴۲۲ فرزند یتیم و محسنین تحت پوشش کمیته امداد هرمزگان را بر عهده دارند.
وی با اشاره به حجم کمکهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ افزود: مجموع مساعدتهای نقدی و غیرنقدی این حامیان سخاوتمند در سال گذشته به رقمی بالغ بر ۱۹۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است که این حجم از مشارکت، نشاندهنده اوج همدلی و فرهنگ والای نیکوکاری در میان مردم این مرز و بوم است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان همچنین به برنامههای توسعهای این نهاد برای جذب مشارکتهای مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با تلاش کارشناسان این حوزه، ۷ هزار و ۸۹۳ حامی جدید جذب شدهاند. در همین راستا، بیش از ۲۳ هزار مورد ارتباطگیری مؤثر با خیرین انجام شده است که هدف از این اقدامات، علاوه بر جذب حامیان جدید، تکریم و نگهداشت حامیان قبلی از طریق ارائه گزارشهای شفاف و مستندات نتایج حمایتهای آنان بوده است.
باسره در پایان ضمن قدردانی از اعتماد حامیان تأکید کرد: هر گام نیکی که توسط خیران گرانقدر برداشته میشود، نوری از امید را در دل فرزندان این سرزمین روشنتر کرده و نقشی حیاتی در ترسیم آیندهای روشن برای سرمایههای انسانی این مرز و بوم ایفا میکند.
بندرعباس - مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از مشارکت چشمگیر حامیان در طرح اکرام ایتام و محسنین طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی در این حوزه به بیش از ۱۹۹ میلیارد رسیده است.
نظر شما