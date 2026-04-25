زمین گیرشدن عاملان شرارت و قمه کشی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت و تخریب اموال عمومی توسط دو نفر از اراذل و اوباش، مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متهمان با استفاده از سلاح سرد با تخریب اموال عمومی، مزاحمت و ایجاد رعب و وحشت، آسایش را از مردم سلب کرده بودند، اضافه کرد: این افراد طی یک عملیات موفق پلیسی زمین گیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان خاطر نشان کرد: متهمان در بازجویی های اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده و صدور دستور قضایی، روانه زندان شدند.

باباخانی افزود: پلیس با پوشش اطلاعاتی کامل و حضور به موقع خود به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجارشکنان را نخواهد داد چرا که حقوق شهروندان خط قرمز پلیس است.