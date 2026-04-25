بازخوانی منطق الهیاتی شکست آمریکا در طبس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تحلیل الهیاتی واقعه طبس با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه برگزار می شود. این نشست به مناسبت سالروز واقعه طبس و نیز شکست عملیات آمریکایی اخیر در منطقه اصفهان برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی بهزاد حمیدیه دکترای ادیان و عرفان تطبیقی، حجت الاسلام سجاد قربانی استاد حوزه و حجت الاسلام مهدی عامری استاد حوزه در موضوعاتی چون الهیاتِ معنویِ جنگ، مروری بر ابعاد فلسفی-تمدّنی تقابل ایران و آمریکا و واقعه طبس در آینه الهیاتِ مقاومت سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/hawzahemamreza/anjoman در جلسه شرکت کنند.

