۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

بازخوانی منطق الهیاتی شکست آمریکا در طبس

نشست علمی تحلیل الهیاتی واقعه طبس امروز شنبه از ساعت ۱۴ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تحلیل الهیاتی واقعه طبس با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه برگزار می شود. این نشست به مناسبت سالروز واقعه طبس و نیز شکست عملیات آمریکایی اخیر در منطقه اصفهان برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی بهزاد حمیدیه دکترای ادیان و عرفان تطبیقی، حجت الاسلام سجاد قربانی استاد حوزه و حجت الاسلام مهدی عامری استاد حوزه در موضوعاتی چون الهیاتِ معنویِ جنگ، مروری بر ابعاد فلسفی-تمدّنی تقابل ایران و آمریکا و واقعه طبس در آینه الهیاتِ مقاومت سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد و علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/hawzahemamreza/anjoman در جلسه شرکت کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

