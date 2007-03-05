برگزاری نشستهای تخصصی در نمایشگاه پیامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم(ص) ، بنا به تصمیمات شورای عالی این نمایشگاه، چهار نشست تخصصی با حضور دین پژوهان برجسته کشور به مدت چهار روز برگزار خواهد شد .

در نشست اول نمایشگاه که عصر روز یکشنبه 20 اسفند ماه برگزار می شود ، حجت الاسلام معادیخواه و استاد دلشاد تهرانی به "ظرفیت ها و بایسته های پژوهشی سیره نبوی" خواهند پرداخت .

دومین نشست این نماشگاه عصر روز دوشنبه 21 اسفند ماه ، با حضور حجت الاسلام ایازی و حجت الاسلام دکتر نصیری با موضوع " پیامبر (ص)؛ حقوق و آزادی های انسان معاصر " برگزار می شود .

"پیامبر ، زن و آموزش"عنوان سومین نشست نمایشگاه است که در آن حجت الاسلام مهریزی و دکتر ساکت پس از نماز مغرب و عشا سخنرانی خواهند کرد .

آخرین نشست علمی و پژوهشی نمایشگاه به بحث "پیامبر؛ الهیات جدید و نگاه تازه " اختصاص دارد و دکتر سید یحیی یثربی و حجت الاسلام اسفندیاری به عنوان مدعوین این نشست، به رویکردهای الهیات جدید پیامبراعظم خواهند پرداخت .