رکوردشکنی سامانه ۴۰۳۰ تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

محمد عزتی وظیفهخواه، رئیس سازمان داوطلبان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به عملکرد سامانه ۴۰۳۰ در ارائه خدمات مشاورهای گفت: این سامانه در سه حوزه روانشناسی، دوراپزشکی و سلامت مادر و کودک توانسته نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای مردم ایفا کند.
وی افزود: تا تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تعداد ۲۰۹ هزار و ۹۷۴ تماس مشاورهای توسط این سامانه پاسخ داده شده است که نشاندهنده استقبال گسترده مردم از این خدمات است.
عزتی وظیفهخواه ادامه داد: مجموع مدت زمان مشاورههای انجامشده به یک میلیون و ۷ هزار و ۳۳۷ دقیقه رسیده که معادل ۱۶ هزار و ۷۸۹ ساعت خدمترسانی تخصصی به هموطنان است.
رئیس سازمان داوطلبان همچنین با اشاره به ظرفیت انسانی این طرح گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۹۴ مشاور در این سامانه فعالیت دارند که با تعهد و تخصص خود در حال ارائه خدمات به مردم در سراسر کشور هستند.
وی تأکید کرد: توسعه و تقویت این سامانه در دستور کار قرار دارد تا بتوان خدمات گستردهتر و باکیفیتتری به اقشار مختلف جامعه ارائه داد.
