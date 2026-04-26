مدارک پزشکی کدام کشورها معتبر است؟/ تایید ۹۴۰ دانشگاه از ۶۹ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در تازه ترین اطلاعیه خود اعلام کرد: فهرست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، برای ورودی های سال تحصیلی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دارای اعتبار است. پیش از این فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ منتشر شده بود و در آن فهرست تعداد ۹۴۰ دانشگاه در ۶۹ کشور مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‏پزشکی بودند.

براساس این فهرست کشورهای بلاروس یک (دانشگاه BSMU به صورت یکساله مشروط)، بلغارستان، کامرون، کاستاریکا، استونی، ایسلند، جامائیکا، کنیا، عمان، پرو، فیلیپین، اسلوواکی، اوگاندا، تونس، ویتنام دارای تنها یک دانشگاه معتبر هستند.

همچنین کشورهای آرژانتین، کرواسی، غنا، اندونزی، لیتوانی، قطر، صربستان، سنگاپور، اسلوونی، سریلانکا، سوریه دارای دو دانشگاه معتبر در این فهرست هستند.

سایر کشورها براساس تعداد دانشگاه های مورد معتبر دسته بندی شده اند. نیجریه ۳ دانشگاه، مجارستان، لبنان، پاکستان (دانشگاه University of Kerachi فقط داروسازی) و رومانی هر کدام ۴ دانشگاه، شیلی، جمهوری چک، مکزیک، نیوزلند، نروژ، لهستان هر کدام ۵ دانشگاه معتبر در فهرست دارند.

کشورهای کلمبیا، دانمارک، هنگ کنگ، فنلاند هر کدام ۶ دانشگاه، یونان، ایرلند، مالزی، تایلند هر کدام ۷ دانشگاه، هند (دانشگاه Jamia Hamdard New Delhi فقط برای داروسازی و طب سنتی)، بلژیک، روسیه (دانشگاه A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry فقط دندانپزشکی) و آفریقای جنوبی هر کدام ۸ دانشگاه معتبر در این لیست دارند.

کشورهای پرتغال و اتریش هر کدام ۹ دانشگاه، کشورهای مصر، سوئد و سوئیس هر کدام ۱۰ دانشگاه، هلند و تایوان هر کدام ۱۳ دانشگاه و ترکیه ۱۷ دانشگاه در این فهرست دارند. کشورهای کانادا ۲۲ دانشگاه، فرانسه ۲۷ دانشگاه، کره جنوبی ۲۹ دانشگاه، برزیل ۳۲ دانشگاه و اسپانیا ۳۳ (دانشگاه UIC فقط دندانپزشکی) دانشگاه در فهرست دارند.

کشورهای استرالیا ۳۶ دانشگاه، ایتالیا ۴۳ دانشگاه، آلمان ۴۶ دانشگاه، چین ۵۶ (دانشگاه Beijing University of Chinese Medicine فقط برای طب سنتی و داروسازی در مقطع تحصیلات تکمیلی برای دارندگان مدارک پزشکی)، انگلستان ۷۵ دانشگاه، ژاپن ۸۳ دانشگاه و آمریکا ۱۹۸ دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت دارند.

همچنین مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرده است همچنان مصوبات شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ مبنی بر نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی Times، QS و Shanghai برای لیست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تایید وزارت بهداشت برقرار است.

همچنین تاکید شده است بر اساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی، از سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱، زمان شروع به تحصیل در دوره اصلی (تاریخ ویزای معتبر، تاریخ خروج از کشور و تاریخ حضور و شرکت در کلاس‌های دوره اصلی، مطابق با برنامه سال‌تحصیلی دانشگاه مربوطه) ملاک مورد تایید بودن دانشگاه مطابق با لیست دانشگاه های مورد تایید اعلامی وزارت بهداشت است.

لازم به یادآوری است داوطلبان تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در خارج از کشور، برای برخورداری از هرگونه خدمات و تسهیلات قابل ارائه توسط این وزارت طبق ضوابط و مقررات مربوطه، باید در هنگام ارائه درخواست برای بهره مندی از خدمات مذکور، علاوه بر مستندات اعلام شده در آئین‌نامه‌های مربوطه، مدارک زیر که نشان دهنده تسلط لازم آنها به زبان خارجی کشور محل تحصیل می‌‏باشد، و توسط مراکز یا موسسات مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادره شده است، را نیز ارائه کنند:

برای کشورهای انگلیسی زبان: مدرک حداقل نمره ۶ برای آزمون IELTS General و یا نمره معادل آن در آزمون TOEFL نمره (۶۰ تا ۷۸ درصد)

برای کشورهای روسی زبان: مدرک قبولی حداقل سطح A۲ (TBU: basic level) زبان روسی براساس آزمون TORFL.

برای کشور چین: مدرک حداقل نمره ۱۲۰ در سطح ۲ آزمون HSK .

برای کشورهای ترک زبان: مدرک سطح B۲ آزمون تومر(TÖMER): کسب مجموع نمره ۶۶ تا ۷۰ .

برای سایر کشورها: مدرک زبان بر اساس شرط تعیین شده از سوی دانشگاه مورد تایید پذیرش دهنده.

متقاضیان باید توجه داشته باشند: در صورتی که دانشگاه خارجی مورد نظر، قبولی و کسب حداقل نمره در آزمون زبان خاصی را معیار و شرط پذیرش قرار دهد، داوطلب ملزم است آن شرط را نیز (علاوه بر موارد فوق) احراز کنند. در خصوص دوره های تحصیلات تکمیلی و PhD ، زبان غالب دانشگاه در دوره مربوطه ملاک است.

دوره های کالج، پادفک، Pre-Med،Foundation و ... که ممکن است برای ورود به برخی رشته ها و یا دانشگاه ها الزامی باشد، به عنوان دوره اصلی رشته دانشگاهی محسوب شده و هیچگونه تسهیلات یا خدماتی برای شروع یا در طول این دوره ها از سوی وزارت بهداشت به متقاضیان ارائه نخواهد شد.