بررسی آخرین وضعیت دستیار هوش مصنوعی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست بررسی طرح اولیه دستیار هوش مصنوعی در آموزش و پرورش به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی و با حضور جمعی از اساتید و صاحب نظران حوزه هوش مصنوعی و آموزش مجازی برگزار شد.

در این نشست، ویژگی های راهبردی حاکم بر دستیار هوشمند از جمله حفظ مرجعیت آموزش و پرورش و حکمرانی داده، لزوم ایجاد یک دستیار هوشمند متناسب با فرهنگ و ارزش‌های کشور و تامین زیرساخت های لازم مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین رویکرد مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه برای دستگاه های مسئول و ایجاد انگیزه و اهرم سازی برای بخش خصوصی مطرح شد تا بر این اساس، یک مدل موفق اولیه در این زمینه به ثمر بنشیند.

همچنین کاربردهای متنوع هوش مصنوعی که طبق نمونه‌های مشابه پلتفرم‌های موفق در سایر کشورها استخراج شده بود مورد بررسی قرار گرفت. از جمله بکارگیری دستیارهای هوشمند برای دانش آموزان توانیاب و دارای نیازهای خاص، تولید محتوای خلاق و بصری، بازی‌های تعاملی و پویا، آموزش‌های جانبی مانند سواد هوش مصنوعی و نیز نحوه مدیریت محتوا و شناسایی محتوای نامناسب و در نهایت پاسخگویی و پشتیبانی هوشمند از کاربر نیز از مواردی بود که در این جلسه واکاوی شد.

در ادامه این نشست، مهمانان و صاحب نظران نکات و دغدغه‌های خود را برای پیشبرد هرچه بهتر هوشمندسازی در آموزش و پرورش بیان کردند.