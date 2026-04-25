۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا؛ دست از دزدی دریایی بردارید

هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا؛ دست از دزدی دریایی بردارید

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به آمریکا هشدار داد: چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه ادامه دهد با عکس‌العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزای مهر، قرارگاه خاتم مرکزی خاتم الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای درباره ادامه محاصره، راهزنی و دزدی دریایی آمریکا در منطقه هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است: چنانچه ارتش متجاوز آمریکا به محاصره، راهزنی و دزدی دریایی در منطقه، ادامه دهد مطمئن باشند که با عکس العمل نیروهای مسلح مقتدر ایران مواجه خواهند شد.

این اطلاعیه افزود: آمریکا بداند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و آمادگی بیش از گذشته، برای دفاع از حاکمیت، سرزمین و منافع ملی برخوردار هستند که ارتش آن کشور، بخشی از این اقتدار و توان تهاجمی را در جنگ تحمیلی سوم تجربه نمودند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ما آماده و مصمم هستیم ضمن رصد رفتار و تردد دشمنان در منطقه و تداوم مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز، در صورت تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی صهیونیستی خسارات شدیدتری را بر آنان وارد نماییم.

نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      دزدی برا آمریکا عادیه از هشدارم ترسی نداره نفتکش که براش مهم نیست اون نفت ونزوئلارو کشید بالا مثل آب خوردن حالا از هشدار بترسه
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      شوخی میکنی هشدار !!! میگم‌نمیخواهد هشدار بدهید برید بزنید نابودشون کنید .

