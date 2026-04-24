به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شامگاه جمعه، چهارم اردیبهشت‌ در گفت‌وگوی ویژه خبری، با گرامی‌داشت یاد شهدا اظهار کرد: به سهم خودم یاد قائد عظیم‌الشأن شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز را گرامی می‌دارم و همچنین یاد می‌کنم از همه فرماندهان، همه رزمندگان و مردم عزیزی که در این جنگ بزرگ رمضان به درجه شهادت رسیدند و به این فیض بزرگ نائل شدند؛ از کودکان میناب تا همه غیرنظامیان.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: در همان ساعات اولیه این جنگ تحمیلی سوم، در جلسه شورای دفاع، جمعی از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و همکاران شورای دفاع به شهادت رسیدند. همچنین همکاران انتظامی در این حادثه حضور داشتند.

شهادت ۶ مدیر وزارت دفاع به همراه امیر نصیرزاده

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: امیر سرلشکر خلبان دکتر نصیرزاده، وزیر دفاع، به همراه دو معاون وزارت دفاع در آن جلسه حضور داشتند که به شهادت رسیدند. علاوه بر وزیر دفاع، شهید سردار سرلشکر دکتر مظفری‌نیا، معاون آموزش وزارت دفاع و همچنین سردار سرلشکر پاسدار دکتر جبل عاملیان، دستیار و معاون حوزه پژوهش وزارت دفاع، به اتفاق چهار مدیر دیگر وزارت دفاع نیز به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ رمضان، تعدادی دیگر از همکاران و خانواده‌های آنان نیز به جمع شهدا پیوستند که به همه این عزیزان و خانواده‌های معظم شهدا ادای احترام می‌کنیم.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: آرزوی عزت و تندرستی دارم برای رهبر عزیزمان، خلف صالح امام، شهید حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا و همه ملت ایران و رزمندگانی که بحمدالله با صلابت و قدرت در این صحنه دفاع حماسی توانستند تا این مقطع روند جنگ را در جهت تسلیم کردن دشمن به سرانجام برسانند.

۷ دستاورد تثبیت‌شده و ۳ دستاورد نیمه‌ تثبیت‌شده‌ ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم

سردار طلایی‌نیک، در ادامه با تشریح روند جنگ تحمیلی سوم و «جنگ بزرگ رمضان» اظهار کرد: ۵۵ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم و جنگ بزرگ رمضان گذشته است؛ ۴۰ روز مصاف نظامی رودررو و مستقیم با دشمن آمریکایی-صهیونی داشتیم و حدود ۱۵ روز نیز در وضعیت آتش‌بس بوده‌ایم.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد: روند جنگ نشان می‌دهد ملت بزرگ ایران و رزمندگان هفت دستاورد و پیروزی مبنایی به دست آورده‌اند و سه دستاورد نیمه‌نهایی نیز وجود دارد که برای تکمیل پیروزی‌ها باید در ادامه دنبال شود.

نخستین دستاورد؛ پیروزی نظامی

وی با اشاره به دستاوردهای هفت‌گانه افزود: نخستین دستاورد، پیروزی نظامی است. دشمن با هدف فروپاشی قدرت موشکی و نظامی ایران وارد جنگ شد، اما در این هدف کاملاً ناکام ماند. نیروهای مسلح تا لحظه پیش از آتش‌بس، آسمان سرزمین‌های اشغالی را در تسلط خود داشتند و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های موشکی نیز همچنان استفاده نشده باقی مانده است.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: با وجود برخی ضعف‌های اولیه در حوزه پدافندی، به مرور فروپاشی پدافندی دشمن تسریع و گسترده‌تر شد. تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر بارش موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفتند و این نشان داد قدرت آفندی کشور نه‌تنها از بین نرفته بلکه تقویت شده است.

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: این توان حاصل بیش از ۲۵ سال تدارک و سرمایه‌گذاری در حوزه موشکی توسط وزارت دفاع، نیروهای مسلح، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و امروز نیز برتری موشکی ایران مورد اذعان ناظران بین‌المللی است.

دومین دستاورد؛ پیروزی سیاسی

وی دومین دستاورد را پیروزی سیاسی عنوان کرد و گفت: با وجود شهادت و ترور مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان در روزهای ابتدایی جنگ، نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها سقوط نکرد بلکه مردمی‌تر، مستحکم‌تر و قدرتمندتر از گذشته شده است.

سومین دستاورد؛ حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران

سردار طلایی‌نیک سومین دستاورد را دستاورد سرزمینی دانست و افزود: دشمن به دنبال تجزیه ایران بود و گروه‌های تجزیه‌طلب را سازماندهی کرده بود که حتی به گفته دونالد ترامپ، به آن‌ها سلاح و پول داده شده بود، اما این پروژه با هوشمندی اطلاعاتی و امنیتی ناکام ماند و تمامیت ارضی کشور حفظ شد.

چهارمین دستاورد؛ انسجام اجتماعی

وی چهارمین دستاورد را اجتماعی برشمرد و گفت: حضور گسترده مردم در میدان، حتی پس از آتش‌بس، یک معجزه اجتماعی بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳۰ میلیون نفر در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کردند که نمونه‌ای بی‌نظیر از بسیج مردمی در دنیاست.

پنجمین دستاورد؛ حفظ امنیت کشور

سخنگوی وزارت دفاع پنجمین دستاورد را امنیتی دانست و افزود: دشمن در پی ایجاد آشوب و ناامنی در داخل کشور بود، اما با هوشمندی مردم و تلاش نیروهای انتظامی، بسیج و مجموعه‌های امنیتی، کشور در شرایطی امن، باثبات و منسجم قرار دارد.

ششمین دستاورد؛ کنترل هوشمند تنگه هرمز

وی ششمین دستاورد را ژئوپولیتیکی عنوان کرد و گفت: تنگه هرمز در مدیریت هوشمند و مقتدر ایران قرار گرفته و به اهرمی کنترلی برای تحقق مطالبات ملت ایران تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که نیروهای دشمن در دریای عمان بارها با واکنش قاطع نیروهای مسلح عقب‌نشینی کردند.

هفتمین دستاورد؛ شکل‌گیری همراهی بین‌المللی با ملت ایران

سردار طلایی‌نیک هفتمین دستاورد را شکل‌گیری همراهی بین‌المللی دانست و تصریح کرد: تلاش دشمن برای ایجاد ائتلاف ضدایرانی ناکام ماند و در مقابل، موجی از رویکردهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی در جهان شکل گرفت؛ از جمله اعتراضات گسترده در داخل آمریکا علیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت این کشور.

۳ دستاورد نیمه‌ تثبیت‌شده‌ ملت ایران

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه به سه دستاورد نیمه‌نهایی اشاره کرد و گفت: نخست، موضوع غرامت و جبران خسارات ملت ایران است که بسته به رفتار دشمن و سایر کشورها، از مسیرهای مختلف پیگیری خواهد شد.

وی افزود: دوم، مجازات و انتقام شهدای ملت ایران است که این روند هنوز به‌طور کامل نهایی نشده و در حال پیگیری است.

سردار طلایی‌نیک سومین هدف را مهار تهدیدات آینده دانست و گفت: باید به سطحی از بازدارندگی برسیم که تهدیدات احتمالی آینده علیه امنیت ملی کشور به‌طور کامل مهار شود.

وی تأکید کرد: روند جنگ نشان می‌دهد ملت ایران دشمن را به سمت تکمیل زنجیره تسلیم پیش می‌برد و در حال حاضر در مرحله نیمه‌نهایی تحقق این اهداف قرار داریم.

عوامل اصلی پیروزی نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه با تبیین عوامل پیروزی نیروهای مسلح در جنگ اخیر اظهار کرد: آنچه نیروهای مسلح را در این جنگ و عرصه‌های پیشین قدرتمند، پیروز و مسلط کرد، در وهله نخست فرماندهی و مدیریت است؛ فرماندهی الهی و ولایی و سلسله‌مراتب فرماندهی نهادینه‌شده و تدابیر ارزشمندی که در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و توسط فرماندهان ارتش، سپاه، فراجا و مجموعه نظام فرماندهی اعمال شد و با خلاقیت و تدبیر، همه سناریوها و طرح‌ها مدیریت شد.

وی افزود: عامل دوم، روحیه ایمانی، شجاعت و سلحشوری رزمندگان است؛ روحیه‌ای که در میدان نبرد با صلابت و قدرت متجلی شد و حتی با شهادت فرماندهان، موجب تقویت انگیزه و توان سایر نیروها شد، چرا که در فرهنگ اسلامی و میان ملت ایران، شهادت بازتولیدکننده قدرت است.

سردار طلایی‌نیک ادامه داد: سومین عامل، تجهیزات و تسلیحات است. در کنار قدرت انسانی و معنوی، تسلیحات نیز نقش مؤثری دارد.

تولید بیش از ۱۰۰۰ نوع سلاح در جمهوری اسلامی ایران

وی ادامه داد: امروز بیش از هزار نوع سلاح، شامل موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌ها و تجهیزات مختلف به‌صورت کاملاً بومی، دانش‌بنیان و ایرانی توسط نیروهای مسلح، وزارت دفاع، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولید شده است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت نتیجه بیش از ۲۵ سال سرمایه‌گذاری و تدارک در صنعت دفاعی است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت آسیب به برخی مراکز، روند تولید و پشتیبانی در گستره جغرافیایی کشور، به‌صورت مرئی و نامرئی ادامه دارد. در این مسیر، حدود ۹ هزار شرکت با نیروهای مسلح و وزارت دفاع همکاری دارند.

سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: در حوزه پشتیبانی نیز، علاوه بر ذخایر راهبردی، در زمان جنگ قطعات، مواد اولیه و زیرسامانه‌ها تأمین و حتی تولید می‌شود و کمک‌های فنی و دانشی با اعزام کارشناسان و متخصصان در اختیار رزمندگان قرار می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: میدان رزم نیروهای مسلح و میدان حضور اجتماعی مردم، دو میدان اصلی پیروزی هستند که با چهار عرصه پشتیبانی می‌شوند؛ شامل عرصه دولت و خدمت‌رسانی، عرصه رسانه و جنگ نرم، مشارکت مردمی و عرصه دیپلماسی که در مجموع، کشور را به سمت پیروزی نهایی هدایت می‌کنند.