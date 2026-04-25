جذب ۵۲ درصدی اعتبارات مشاغل خرد و خانگی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد ظهر شنبه در جلسه شورای اشتغال استان در خصوص جزییات این خبر، گفت: تاکنون ۵۲ درصد از منابع مربوط به مشاغل خانگی و اشتغال خرد در حوزه روستایی و شهری جذب شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری پیگیر پرداخت تسهیلات باشند.

وی اظهار کرد: به برخی دستگاه‌ها توصیه‌ها و تذکرات لازم داده شده و انتظار می‌رود هفته آینده با برگزاری جلسه مجدد، درصد جذب افزایش یابد تا ایلام همچون تسهیلات تبصره ۱۸، جزو استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تعیین سهم و توزیع اعتبارات بند ۷-۱ و ۷-۲ تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵ استان، افزود: برای امسال مبلغ یک هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان اعتبار بین ۱۲ دستگاه توزیع خواهد شد.

میرزاد گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام تاکید کرد: اعتبارات جدید مربوط به سال جاری اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ و آماده پرداخت توسط بانک‌های عامل استان خواهد بود.

میرزاد گفت: متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی و خرد در مناطق روستایی و شهری استان می‌توانند به دستگاه‌های معرفی‌شده مراجعه و در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند تا تسهیلات لازم برای تأمین شغل و معیشت آنان هرچه سریع‌تر واریز شود.