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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۰

معاون استاندار: هیچ نقطه‌ای از کرمانشاه مورد اصابت قرار نگرفته است

معاون استاندار: هیچ نقطه‌ای از کرمانشاه مورد اصابت قرار نگرفته است

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به شنیده شدن برخی صداها در شهر کرمانشاه، از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شنیده شدن برخی صداها در شهر کرمانشاه در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هیچ نقطه‌ای از استان کرمانشاه مورد اصابت دشمن قرار نگرفته است.

وی افزود: مردم شریف استان کرمانشاه ضمن حفظ آرامش و خونسردی، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطلاعات مربوط به حوادث و تحولات را صرفاً از منابع رسمی و مراجع معتبر و ذی‌صلاح دنبال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره هرگونه حادثه و موضوع مرتبط با امنیت استان از مسیرهای رسمی انجام خواهد شد و مردم اخبار را از مراجع مسئول پیگیری کنند.

کد مطلب 6934900

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