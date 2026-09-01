بهرام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شنیده شدن برخی صداها در شهر کرمانشاه در شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور، بررسیهای انجام شده نشان میدهد هیچ نقطهای از استان کرمانشاه مورد اصابت دشمن قرار نگرفته است.
وی افزود: مردم شریف استان کرمانشاه ضمن حفظ آرامش و خونسردی، به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اطلاعات مربوط به حوادث و تحولات را صرفاً از منابع رسمی و مراجع معتبر و ذیصلاح دنبال کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره هرگونه حادثه و موضوع مرتبط با امنیت استان از مسیرهای رسمی انجام خواهد شد و مردم اخبار را از مراجع مسئول پیگیری کنند.
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