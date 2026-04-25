اماکن تاریخی اصفهان در جنگ رمضان ۵۸۰ میلیارد تومان خسارت دید

سیدروح الله سیدالعسگری در حاشیه سفر به کاشان و در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس گزارش وزارت میراث فرهنگی ۱۴۹ اثر تاریخی و میراث فرهنگی کشور در جنگ اخیر دچار آسیب شده است، اظهار کرد: از این بین ۲۸ اثر تاریخی در استان اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر اماکن تاریخی استان اصفهان ۵۸۰ میلیارد تومان خسارت دیده اند، ابراز کرد: در نخستین اقدام شورای فنی در استان اصفهان شکل گرفت و طرح های مرمتی توسط مرمت‌کاران و پیشکسوتان در حال تهیه است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه اعتبارات لازم برای بهسازی و بازسازی اماکن تاریخی استان پیش بینی و ارسال شده است، تصریح کرد: تعدادی از اماکن تاریخی که مرمت آن توسط هنرمندان بومی امکان داشت، هم اکنون آغاز شده است که از آن جمله می‌توان به عمارت رکیب‌خانه اصفهان و قسمتی از کاخ چهلستون اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از اماکن تاریخی شهرستان کاشان هم از آسیب حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی در امان نبود و در اثر موج انفجار حملات روزهای اخیر دشمن برخی از آثار تاریخی دچار آسیب و شیشه های درب و پنجره آنها شکست.