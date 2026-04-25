۱۲ تبعه بیگانه غیرمجاز و فاقد مدارک قانونی در مهدیشهر بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد حسینی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی مهدیشهر از اجرای طرح امنیت اجتماعی با موضوع اتباع خارجی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این طرح در راستای پاسخ به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از دستگیری ۱۲ تبعه خارجی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد شناسایی اتباع خارجی طی بازه ۴۸ ساعت انجام شده است.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با تاکید بر اینکه بلافاصله اقدامات قانونی برای طرد این افراد از کشور آغاز شده است هشدار داد: همه تبعه خارجی غیر قانونی و فاقد مدارک اقامتی باید هر چه سریعتر نسبت به ترک شهرستان، استان و کشور اقدام کنند.

حسینی با تاکید بر اینکه در صورت شناسایی‌ اتباع خارجی غیر مجاز به اردوگاه مراقبتی منتقل و سپس از کشور طرد می شوند، افزود: این اقدام در راستای تامین امنیت عمومی شهروندان مستمر اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: برای تحقق اهداف فوق از شهروندان درخواست داریم تا از هر گونه به کار گیری افراد بدون هویت تبعه خارجی به طور جد پرهیز کنند چرا که در صورت مشاهده مصداق جرم محسوب می شود.