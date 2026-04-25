به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دیدار با خانواده شهید والامقام «آرمین نوروزی»، اظهار کرد: مصیبت از دست دادن فرزند، داغی بزرگ و جانکاه است، اما هنگامی که این فقدان با افتخار شهادت همراه می‌شود، جایگاه رفیع و معنوی شهید، مایه تسلی و سربلندی خواهد بود.

وی با بیان اینکه شهدا در پیشگاه الهی از منزلتی والا برخوردارند، افزود: بی‌تردید امروز همه ما نیازمند شفاعت شهدا هستیم؛ چرا که آنان ناظر بر اعمال، رفتار و کردار ما هستند و خون پاکشان ضامن عزت و اقتدار نظام اسلامی است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه شهید نوروزی امروز متعلق به همه مردم استان و کشور است، تصریح کرد: اگر تا دیروز این شهید عزیز متعلق به خانواده گرانقدرشان بود، امروز به همه مردم ایران تعلق دارد و نام و یاد او در تاریخ این سرزمین ماندگار شده است. این شهدا با جان‌فشانی خود اجازه ندادند ذره‌ای از خاک ایران اسلامی به دست بیگانگان بیفتد.

حبیبی خاطرنشان کرد: روحیه ایثار، بصیرت و انگیزه والای این شهید بزرگوار که با آگاهی و عشق مسیر شهادت را انتخاب کرده بود، نشان‌دهنده ایمان عمیق و باور راسخ به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. چنین روحیه‌ای در میان نیروهای مسلح و مردم، ضامن شکست‌ناپذیری کشور در برابر دشمنان است و هیچ قدرت نظامی توان مقابله با ملتی با این باور و ایمان را ندارد.

وی با اشاره به اینکه خانواده‌های معظم شهدا چشم و چراغ ملت هستند، بیان کرد: امروز همه مردم با نگاه ویژه و احترام عمیق به شما می‌نگرند و قدردان ایثار و فداکاری این شهیدان هستند.

استاندار کرمانشاه با ابراز همدردی با پدر، مادر و خانواده شهید نوروزی گفت: ما به نمایندگی از مردم استان برای ادای وظیفه و عرض ارادت در کنار شما حضور یافتیم و خود را همواره همراه و کنار خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم. از خداوند متعال برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

در ادامه این دیدار، پدر شهید نوروزی نیز با اشاره به روحیات فرزندش، اظهار کرد: پسرم پیشتر شهادت خودش را پیش‌بینی کرده بود و به ما گفته بود که مسیرش را آگاهانه انتخاب کرده است؛ آرمین پیش از اعزام به مأموریت، حتی مداح مراسم خودش را نیز انتخاب کرده بود.

وی با بیان ویژگی‌هایی از این جوان برومند، افزود: روحیه و باور عمیق پسرم به راهی که انتخاب کرده بود، امروز برای ما هم تسلی‌بخش است و هم یادآور ایمان راسخ و شجاعت مثال‌زدنی اوست.

گفتنی است، شهید مدافع امنیت «آرمین نوروزی» متولد سال ۱۳۸۵ بود که در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ در حین خدمت مقدس سربازی فراجا در شهرستان بانه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.