  1. استانها
  2. مازندران
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۶

۴۵ تن برنج احتکاری در بهشهر کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف ۴۵ تن برنج احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان بهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی گفت:: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی در آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بهشهر با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و با حضور نماینده اداره صمت، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج احتکار شده را در خلیل شهر شهرستان شناسایی و در بازرسی از این انبارها، مقدار ۴۵ تن برنج را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه برنج‌ها در خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد و فاقد ثبت در سامانه بود، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، اقلام مکشوفه احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار مفخمی در پایان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اشاره کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل نماینده صمت شهرستان بهشهر شد.

کد مطلب 6811274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها