۴۵ تن برنج احتکاری در بهشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی گفت:: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرقانونی و احتکار برنج در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی در آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بهشهر با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و با حضور نماینده اداره صمت، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، موفق شدند انبار محل نگهداری برنج احتکار شده را در خلیل شهر شهرستان شناسایی و در بازرسی از این انبارها، مقدار ۴۵ تن برنج را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه برنج‌ها در خارج از شبکه توزیع رسمی نگهداری می‌شد و فاقد ثبت در سامانه بود، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، اقلام مکشوفه احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار مفخمی در پایان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی اشاره کرد: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل نماینده صمت شهرستان بهشهر شد.