۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

کشف بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق در تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد در روزهای دوم تا چهارم اردیبهشت بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان کالا از جمله برنج، گوشت، چای و شیرآلات کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در روزهای دوم تا چهارم اردیبهشت بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق شده اعم از برنج، گوشت و چای و همچنین شیرآلات در محدوده تهران بزرگ کشف شد.

وی افزود: کالاهای کشف شده شامل ۸۴۵ تن برنج ، ۱۵۰۷ حلقه لاستیک، ۳۵ تن حبوبات، ۵۹۰ تن گوشت قرمز و سفید، ۴۸ تن چای، ۱۱۰۰ قلم شیرآلات بوده که در این خصوص ۱۱ فقره پرونده تشکیل و به همراه ۱۱ متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

دو روز پیش هم‌ مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در ادامه گشت زنی و نظارت بر انبارها، بازار و مراکز عرضه و توزیع مواد و کالاهای اساسی، ۱۲۷ تن برنج ، ۴۸۳۵ حلقه لاستیک، ۱۴ تن ماکارونی، ۱۲۴ تن قندوشکر، ۳ تن چای، ۳۸ تن رب گوجه فرنگی، ۵ تن روغن خوراکی، ۴۵۰۰ لیتر مواد شوینده، ۵۷۶۰۰ قوطی کنسرو، ۱۰۰ کیسه آرد قاچاق و احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

