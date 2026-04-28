به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌هایی که حضور نیروهای انگلیسی در برخی شهرهای ایران، از جمله اصفهان، به بخشی از واقعیت روزمره بدل شده بود، زندگی شهری تنها در چارچوب دادوستد و معیشت جریان نداشت؛ بلکه با نوعی ناامنی پنهان، شکاف‌های اجتماعی و تغییر در مناسبات قدرت همراه بود.

اشغال، صرفاً به معنای حضور نظامی نبود، بلکه نوعی اختلال در زیست اجتماعی و اخلاقی نیز به شمار می‌رفت؛ جایی که فقر، بی‌پناهی و بی‌عدالتی بیش از پیش خود را نشان می‌داد. در چنین بستری، روایت‌هایی شکل می‌گیرند که نه‌تنها بازتاب‌دهنده تاریخ، بلکه بازخوانی دغدغه‌های انسانی در مواجهه با شرایط دشوار هستند. ادبیات داستانی، به‌ویژه در حوزه نوجوان، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که این تجربه‌ها را با زبانی قابل لمس و تأثیرگذار به تصویر می‌کشد.

در همین چارچوب، کتاب «رویای پسر کیمیاگر» نوشته مصطفی رضایی با تصویرگری منصوره مهدوی و منتشرشده توسط نشر واژه‌پرداز اندیشه، تلاشی است برای بازنمایی بخشی از این فضای تاریخی در قالب روایتی داستانی و ماجراجویانه. این اثر که در قالب رمان نوجوانانه نوشته شده، با تکیه بر عناصر تاریخی و تخیلی، به سراغ زندگی پسری نوجوان در اصفهان می‌رود که در میانه فقر، اشغال و بی‌ثباتی اجتماعی، رؤیایی بزرگ را در سر می‌پروراند.

روایتی از آرزو در دل واقعیت تاریخی

«رویای پسر کیمیاگر» داستان شهاب‌الدین، نوجوانی یتیم و فقیر را روایت می‌کند که در کوچه‌پس‌کوچه‌های اصفهانِ دوران حضور انگلیسی‌ها زندگی می‌کند. او، برخلاف شرایط سختی که بر زندگی‌اش سایه انداخته، در پی تحقق آرزویی بزرگ است: ساخت یتیم‌خانه‌ای برای کودکان بی‌سرپرست. این ایده، در دل فضایی شکل می‌گیرد که خود مملو از کمبودها و بی‌عدالتی‌هاست و همین تضاد، به یکی از محورهای اصلی روایت تبدیل می‌شود.

نویسنده در این اثر تلاش کرده با ترکیب عناصر واقع‌گرایانه و افسانه‌ای، داستانی چندلایه خلق کند. از یک‌سو، فضای تاریخی و حضور نیروهای بیگانه به‌عنوان پس‌زمینه‌ای ملموس در داستان حضور دارد و از سوی دیگر، مفاهیمی مانند کیمیاگری، جست‌وجوی طلا و رمز و رازهای آن، به روایت رنگی خیال‌انگیز می‌بخشند. این تلفیق، باعث شده تا اثر هم‌زمان هم برای مخاطب نوجوان جذابیت ماجراجویانه داشته باشد و هم ظرفیت تأمل در مسائل عمیق‌تر را فراهم کند.

ماجراجویی، تعقیب و جست‌وجوی حقیقت

داستان با صحنه‌ای پرتنش آغاز می‌شود؛ جایی که شهاب‌الدین در حال فرار از دست سربازان انگلیسی در کوچه‌های پیچ‌درپیچ شهر است. این شروع، نه‌تنها ضرباهنگ روایت را از همان ابتدا بالا می‌برد، بلکه مخاطب را مستقیماً با فضای ناامن و پراضطراب داستان مواجه می‌کند. شهاب‌الدین که برای تأمین هزینه‌های رؤیای خود دست به دزدی از انگلیسی‌ها زده، به‌تدریج وارد مسیری می‌شود که او را با شخصیت‌ها و موقعیت‌های متنوعی روبه‌رو می‌کند.

در این مسیر، او با دایی مهربانش، یک طلبه عالم به نام سیدمحمدتقی موسوی و در نهایت پیرمردی که به‌عنوان کیمیاگر معرفی می‌شود، آشنا می‌شود. هر یک از این شخصیت‌ها، نقشی در شکل‌گیری مسیر فکری و اخلاقی شهاب‌الدین دارند. به‌ویژه پیرمرد کیمیاگر که با ارائه فرمول‌هایی اسرارآمیز، نوجوان داستان را به سوی تجربه‌ای متفاوت سوق می‌دهد: تلاش برای تبدیل فلزات بیهوده به طلا.

این بخش از روایت، علاوه بر ایجاد تعلیق و جذابیت، به‌نوعی نماد جست‌وجوی راه‌های میانبر برای رسیدن به هدف نیز هست. شهاب‌الدین که به‌دنبال تحقق سریع رؤیای خود است، به این باور می‌رسد که شاید از طریق کیمیاگری بتواند به ثروت دست یابد. اما شکست‌های مکرر او در این مسیر، به‌تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری پرسش‌های عمیق‌تر در ذهنش می‌شود.

یکی از مهم‌ترین محورهای کتاب، پرداختن به نسبت میان هدف و وسیله است. شهاب‌الدین، در ابتدا، هدفی انسانی و قابل توجه دارد: کمک به کودکان بی‌سرپرست. اما در مسیر رسیدن به این هدف، به ابزارهایی متوسل می‌شود که از نظر اخلاقی محل تردید هستند؛ از دزدی گرفته تا تلاش برای دستیابی به ثروت از طریق راه‌های غیرواقعی.

نویسنده با پیش بردن تدریجی این مسیر، نشان می‌دهد که چگونه نیت مثبت، لزوماً به معنای درستی همه انتخاب‌ها نیست. گفت‌وگوهای شهاب‌الدین با طلبه، یکی از نقاط عطف داستان در این زمینه به شمار می‌رود. در این بخش‌ها، روایت از سطح ماجراجویی فراتر رفته و وارد لایه‌های تأمل‌برانگیزتری می‌شود؛ جایی که شخصیت اصلی با خود و انتخاب‌هایش روبه‌رو می‌شود.

این تقابل، در نهایت به نوعی بازاندیشی در مسیر زندگی شهاب‌الدین منجر می‌شود. او درمی‌یابد که رسیدن به هدف، تنها در گرو نتیجه نیست، بلکه مسیر نیز اهمیت دارد. این نگاه، از جمله مفاهیمی است که کتاب تلاش می‌کند به مخاطب نوجوان منتقل کند.

فضاسازی شهری و بازنمایی تضادهای اجتماعی

یکی از ویژگی‌های قابل توجه «رویای پسر کیمیاگر»، توصیف‌های زنده و ملموس از فضای شهری اصفهان است. کوچه‌های تنگ، خانه‌های قدیمی، بازارها و فضاهای عمومی، همگی با جزئیاتی تصویر شده‌اند که به خواننده امکان می‌دهد خود را در دل داستان احساس کند. این فضاسازی، نه‌تنها به جذابیت روایت کمک کرده، بلکه بستر مناسبی برای نمایش تضادهای اجتماعی نیز فراهم آورده است.

در این اثر، شکاف میان فقر و ثروت، قدرت و ناتوانی، و امید و ناامیدی به‌خوبی به تصویر کشیده شده است. حضور نیروهای انگلیسی نیز به‌عنوان عاملی بیرونی، این تضادها را تشدید می‌کند. شهاب‌الدین، به‌عنوان نماینده قشر فرودست، در تقابل با این ساختار قرار دارد و تلاش او برای تغییر وضعیت، به یکی از خطوط اصلی داستان تبدیل می‌شود.

کیمیاگری، از افسانه تا معنا

عنصر کیمیاگری در این کتاب، صرفاً یک ابزار داستانی برای ایجاد جذابیت نیست، بلکه کارکردی نمادین نیز دارد. در نگاه اولیه، کیمیاگری به‌عنوان راهی برای تبدیل فلزات به طلا و دستیابی به ثروت مطرح می‌شود؛ اما در لایه‌های عمیق‌تر، به معنای تغییر و دگرگونی درونی نیز قابل تفسیر است.

شهاب‌الدین در طول داستان، نه‌تنها به‌دنبال کشف راز کیمیاگری است، بلکه به‌نوعی در مسیر شناخت خود و ارزش‌هایش نیز قرار می‌گیرد. شکست‌های او در ساخت طلا، به‌تدریج او را به این درک می‌رساند که «کیمیا» شاید بیش از آنکه در مواد و فرمول‌ها باشد، در نوع نگاه و انتخاب‌های انسان نهفته است.

از نظر ساختاری، کتاب بر پایه روایتی خطی شکل گرفته و با حفظ ریتم مناسب، مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌کند. استفاده از صحنه‌های پرتحرک، تعقیب و گریز، و موقعیت‌های پرتعلیق، باعث شده تا اثر از کشش روایی قابل قبولی برخوردار باشد.

زبان کتاب نیز متناسب با مخاطب نوجوان انتخاب شده؛ ساده، روان و در عین حال توصیفی. این ویژگی، به خوانایی اثر کمک کرده و امکان ارتباط بهتر مخاطب با شخصیت‌ها و فضا را فراهم می‌کند. در کنار متن، تصویرگری‌های منصوره مهدوی نیز نقش مکملی در انتقال حال‌وهوای داستان ایفا می‌کند و به درک بهتر فضای روایی کمک می‌کند.

«رویای پسر کیمیاگر» را می‌توان اثری مناسب برای نوجوانان و جوانانی دانست که به داستان‌های تاریخی با چاشنی ماجراجویی علاقه‌مند هستند. همچنین، برای مخاطبانی که به دنبال روایت‌هایی درباره فقر، امید، انتخاب‌های اخلاقی و جست‌وجوی معنا در زندگی هستند، این کتاب می‌تواند گزینه‌ای قابل توجه باشد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

پسر نوجوان با موهایی ژولیده و سبیل‌های نازکش کوچه‌های پیچ در پیچ شهر را می دوید. شال کهنه و نیمه پاره‌ای که دور گردنش انداخته بود، روی زمین افتاد. چند کوچه عقب‌تر صدای داد و بی‌داد سربازان انگلیسی پشت سرش بلندتر می‌شد. پسر لحظه‌ای ایستاد تا نفس تازه کند. پشت یک دیوار کوتاه قوز کرده بود و عرق از کنار سبیل‌های زبرش پایین می‌چکید.

به آسمان که نیمه تاریک شده بود نگاهی انداخت و زیر لب گفت: لعنت به این شانس...! با دستی لرزان سکه‌های طلا را از جیبش درآورد و برای یک لحظه برق طلایی آن‌ها چشمان خسته‌اش را روشن کرد. صدای فریاد نزدیک‌تر شد. سریع گردنبند را دوباره در جیبش چپاند.

دستی به موهای ژولیده‌اش مالید و از گوشه کوچه سرکی کشید. سه سرباز انگلیسی از دور تند و عصبانی در حال نزدیک شدن بودند. با پاهایی برهنه از روی سنگ‌های تیز گذر کرد تا بالأخره نزدیک یک در چوبی قدیمی ایستاد. در نیمه باز بود. دستش را جلو برد و در را آرام هل داد. صدای جیر جیر چوب‌های کهنه در شنیده شد. به داخل خزید و پشت در پناه گرفت. آرام ایستاد و صدای نفس زدن هایش را هم در خودش خفه کرد.

کتاب «رویای پسر کیمیاگر» نوشته مصطفی رضایی در۱۳۲صفحه و از سوی انتشارات واژه پرداز اندیشه منتشر شده است.