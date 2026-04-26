حمید ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با تدوین سند حقوقی برای تنگه هرمز در شرایط فعلی و اهمیت آن گفت:عکس العمل آمریکا در طی این روزها و کنترل ایران بر تنگه هرمز و تأثیر بر اقتصاد جهانی در ابعاد مختلف از جمله تأمین انرژی کشور های منطقه و کالاهای اساسی آن ها نشان دهنده این است که تنگه هرمز مهم‌ترین گلوگاه ایران و اعمال فشار ایران بر غرب و حامیان آن هاست.

وی در ادامه افزود: اهداف ایران در بعد اقتصادی و وارد آمدن ضرر بر بازار های جهانی و هم از نظر دریافت عوارض به مانند بقیه کشورها و تأثیر بر نیاز ارزی ایران سرنوشت ساز ترین ابزار برای آینده ایران است و ایران را به قطب اول اقتصادی در منطقه که در برنامه ۲۰ ساله ایران آمده بود تبدیل می‌کند.

ترقی درباره اهمیت تسریع در تدوین این سند نیز گفت: قطعاً تدوین سریع رژیم حقوقی هر چه زودتر و قانونمند به کشور های دنیا اعلام شود و کشور عمان هم می‌تواند در این موضوع با ایران همکاری کند.

وی تأکید کرد: کوتاهی و قصور در تدوین سریع رژیم جدید تنگه هرمز می‌تواند تبعات و توطئه‌هایی همچون ائتلاف جهانی علیه ایران داشته باشد و باید کار هر چه زودتر نهایی شود .