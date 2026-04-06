حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شعار سال ۱۴۰۵ مبنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی که مورد نظر رهبر شهیدمان بود، یکی از عوامل مهم تابآوری اقتصادی جامعه و مردم در برابر تکانههای بیرونی، تحریمهای اقتصادی و فشارهایی بود که خب دشمن معمولاً علیه نظام و کشور ما اعمال میکرده است.
وی افزود: این مقاومت اقتصادی خود یعنی اقتصاد مقاومتی که لازمه همیشگی انقلاب اسلامی است و به یک زمان مشخص و محدود مربوط نمی شود.
ضرورت نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریمها
ترقی اظهار کرد: با توجه به دشمنیهای استکبار جهانی، اعم از فشارهای اقتصادی و سیاسی که علیه کشور ما اعمال میکند، این نوع اقتصاد باید حتماً در کشور ما نهادینه شود، تا هرگونه تحریم و فشار اقتصادی که بر کشور ما وارد میشود، ناکارآمد شده و فشاری روی مردم را پدید نیاورد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تأکید آیتالله سید مجتبی خامنهای در این موضوع اقتصادی، نشانگر چند مسئله است؛ از جمله اینکه در شرایط کنونی، لزوم گسترش اقتصاد مقاومتی در همه عرصههای اقتصادی کشور اعم از تولید و صنعتی و کشاورزی در حوزههای مختلف صنعت و غیره است که به آن نیاز داریم و باید همچنان سرلوحه مسئولان اقتصادی کشور و دولت قرار بگیرد.
تورم و کاهش ارزش پول به دلیل عدم اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است
این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: هنوز بسیاری از ابعاد و بخشهای مختلف اقتصاد مقاومتی در کشور ما پیاده نشده است. در دولتهای گذشته تلاشها شده و گامهایی برداشته شد، اما به طور کامل این سیاستهای اقتصادی در کشور پیاده نشده است، لذا علت مشکلات معیشتی امروز مردم نیز ناشی از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی است و بهمین دلیل است که همچنان گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و این نوع مسائل فشار جدی بر دوش مردم ما به ویژه اقشار ضعیف جامعه تحمیل میکند.
وحدت ملی فرصت ساز تحقق اقتصاد مقاومتی
مسئول هیئت امنای نشریات حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان، بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر جامعه از یک وحدت ملی بینظیر برخوردار است و نظام برای حفظ امنیت کشور یک سرمایه بسیار عظیمی در اختیار دارد، لذا با این جنگ رمضان به سمت ایجاد تضمین امنیتی درازمدت برای کشورمان در حال حرکت هستیم و انشاءالله موفقیتهایی بزرگی به دست خواهیم آورد. بدون شک در شرایطی که هم امنیت آینده کشورمان برای سالها تضمین خواهد شد و با این وحدت ملی در واقع بهترین فرصت برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
ترقی گفت: طبیعی است که اگر دولت بتواند از این فرصت استفاده بکند و ابعاد و بخشهای مختلف اجرا نشده اقتصاد مقاومتی را در کشور پیاده کند، ما میتوانیم نه تنها به همان اقتصاد اول در منطقه که در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشورمان بود، دست یابیم، بلکه میتوانیم هرگونه فشار و تهدید اقتصادی بیگانه را هم به راحتی تحمل کنیم و در کنارش تابآوری مردم هم به علت رعایت ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی که مربوط به بخش قشر جامعه محروم جامعه و تحقق عدالت اجتماعی در کشور است، افزایش خواهد یافت. از سویی جامعه میتواند بدون هرگونه دغدغهای و به راحتی و بدون هیچ گونه آسیبی در برابر فشارهای دشمن ایستاده و از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کند.
