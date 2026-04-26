آنچه باید درباره مصرف قرص چربی خون بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، «آتوروستاتین» از داروهای پرمصرف در درمان بیماری‌های قلبی‌عروقی و پیشگیری از بروز حوادث قلبی و مغزی می‌باشد. این دارو که در گروه استاتین‌ها قرار می‌گیرد، با مهار سنتز کلسترول در کبد موجب کاهش سطح چربی‌های خون شده و نقش مهمی در کنترل چربی خون و کاهش خطر تنگی عروق ایفا می‌کند. از دیگر داروهای این دسته می‌توان به داروی «رزووستاتین» و «سیموستاتین» اشاره کرد.

امید مرادی متخصص داروسازی بالینی گفت: افزایش کلسترول خون، به‌ ویژه لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) که به‌طور معمول با عنوان «کلسترول بد» شناخته می‌شود، می‌تواند در طول زمان منجر به تجمع چربی در دیواره عروق شود.

وی افزود: این فرایند که در متون علمی از آن با عنوان تصلب شرایین یا آترواسکلروزیس یاد می‌شود، با سختی و تنگ شدگی تدریجی عروق همراه بوده و یکی از عوامل اصلی بروز سکته قلبی و مغزی محسوب می‌شود.

مرادی ادامه داد: آتورواستاتین با کاهش غلظت LDL در خون، می‌تواند خطر بروز این عوارض را کاهش دهد؛ از این‌رو، در بسیاری از بیماران به‌ عنوان بخشی از درمان بلندمدت تجویز می‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود اثربخشی شناخته‌شده این دارو، یکی از چالش‌های شایع در روند درمان آن است که برخی بیماران پس از مدتی مصرف، تحت تأثیر اطلاعات نادرست یا نگرانی درباره عوارض جانبی، مصرف دارو را به‌صورت خودسرانه قطع می‌کنند. این در حالی است که قطع ناگهانی آتورواستاتین بدون نظر پزشک می‌تواند موجب افزایش مجدد سطح کلسترول خون و در نتیجه، افزایش خطر بروز حوادث قلبی عروقی شود.

مرادی افزود: از منظر ایمنی دارویی، آتورواستاتین در اغلب بیماران دارویی مؤثر و نسبتاً ایمن تلقی می‌شود. با این حال، مصرف این دارو ممکن است در برخی افراد با عوارض جانبی نظیر دردهای عضلانی، ضعف عضلانی یا اختلالات گوارشی همراه باشد. همچنین، در موارد نادر، افزایش سطح آنزیم‌های کبدی گزارش شده است؛ از این‌رو، در برخی بیماران، پایش دوره‌ای عملکرد کبد از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی ممکن است توصیه شود.

وی از دیگر ملاحظات مهم در مصرف آتورواستاتین، توجه به تداخلات دارویی آن عنوان کرد و گفت: مصرف همزمان این دارو با برخی داروها، از جمله بعضی آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای ضدقارچ، می‌تواند بر غلظت پلاسمایی آتورواستاتین تأثیر بگذارد و احتمال بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهد.

مرادی ادامه داد: همچنین، مصرف مقادیر زیاد آب گریپ‌فروت با داروی آتورواستاتین نیز ممکن است موجب افزایش غلظت این دارو در خون شود. بر این اساس، بیماران باید نسبت به تداخلات دارویی هوشیار بوده و توصیه می‌شود پیش از مصرف هرگونه داروی جدید یا مکمل غذایی، با داروساز یا پزشک مشورت کنند.

وی، مصرف آتورواستاتین در دوران بارداری و شیردهی ممنوع دانست و توصیه کرد که در بیماران مبتلا به بیماری فعال کبدی، تجویز آن باید با احتیاط و تحت نظارت پزشک صورت گیرد.

مرادی با بیان اینکه اثربخشی درمان دارویی زمانی به حداکثر می‌رسد که همراه با اصلاح سبک زندگی همراه باشد، ادامه داد: کاهش مصرف چربی‌های ناسالم، انجام فعالیت بدنی منظم، کنترل وزن و پیروی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کنار درمان دارویی، خطر وقوع حوادث قلبی عروقی را کاهش دهند.

وی در پایان یادآور شد: هرگونه تنظیم دوز یا قطع مصرف آتورواستاتین باید صرفاً با نظر پزشک انجام شود. ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه صحیح مصرف داروها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و حفظ سلامت جامعه ایفا کند.