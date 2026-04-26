وداع با پیکر شهید حسین کیخسروی در پاکدشت / تشییع و تدفین در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرجی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی پاکدشت، صبح یکشنبه از برگزاری مراسم وداع با پیکر شهید سرتیپ دوم پاسدار «حسین کیخسروی» خبر داد.

به گفته آقای فرجی، این مراسم روز یکشنبه، ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در مسجد صاحب‌الزمان (عج) پاکدشت و همزمان با نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از برنامه وداع، پیکر شهید بر روی دستان مردم شهرستان از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا میدان معلم تشییع خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پاکدشت درباره مراسم تدفین گفت: بنا بر وصیت این شهید، پیکر او صبح روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت، در امامزاده سرباز روستای جوادآباد در شهرستان گرمسار به خاک سپرده می‌شود.

فرجی در مورد نحوه شهادت حسین کیخسروی گفت: این شهید والامقام در سال ۱۳۹۸ بر اثر حمله شیمیایی گروهک تروریستی داعش در حلب سوریه جانباز شد و سرانجام بر اثر عارضه شیمیایی به فیض شهادت نائل آمد.