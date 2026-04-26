کشف انبار بزرگ دخانیات قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک انبار بزرگ کالای دخانی قاچاق و دستگیری یک متهم در این رابطه توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه، حین اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، موفق به شناسایی و کشف یک انبار بزرگ دخانیات قاچاق در یکی از مناطق شهر قم شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در بازرسی از محل، مقدار ۱۵ هزار و ۸۱۰ بسته انواع تنباکوی قاچاق و بیش از ۸۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش مجموع کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی گفت: در این رابطه یک نفر متهم در محل دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی استان قم قرار گرفت.