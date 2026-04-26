۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

کشف انبار بزرگ دخانیات قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در قم

قم- جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک انبار بزرگ کالای دخانی قاچاق و دستگیری یک متهم در این رابطه توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف یک انبار بزرگ کالای دخانی قاچاق و دستگیری یک متهم در این رابطه توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه، حین اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، موفق به شناسایی و کشف یک انبار بزرگ دخانیات قاچاق در یکی از مناطق شهر قم شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در بازرسی از محل، مقدار ۱۵ هزار و ۸۱۰ بسته انواع تنباکوی قاچاق و بیش از ۸۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش مجموع کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی گفت: در این رابطه یک نفر متهم در محل دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی استان قم قرار گرفت.

