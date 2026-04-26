۱۲ شهید و ۱۸ مجروح در محلات کم برخوردار در جنگ ۴۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، مریم خاکرنگین با اشاره به پراکندگی جغرافیایی مناطق آسیبدیده گفت: محلاتی از استانهای اصفهان (ملکشهر)، ایلام (محدوده مرکزی)، بوشهر (تنگک ۱، شغاب و جلالی)، تهران (اندیشه ۵)، فارس (کهویه)، کردستان (بیسارانی) و هرمزگان (دهنو، ولیعصر، سجادی و شهید عمرانی) تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتند و نیازمند مداخلات فوری و حمایتی بودند.
وی در تشریح اقدامات میدانی انجامشده گفت: تسهیلگران محلی در این مدت موفق به رصد ۸۲۴۸ خانوار شدند که از این میان، ۲۰۸۱ خانوار بهعنوان نیازمند شناسایی شدند که ۶۰۱ خانوار در اولویت اقدام فوری قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر خانواده و بانوان بهزیستی کشور ادامه داد: در میان خانوارهای آسیبدیده، ۶۳ مورد زن سرپرست خانوار بودند که محل زندگی آنان دچار آسیبهای جزئی نظیر ترکخوردگی دیوار، تخریب سقف یا شکستگی درب و شیشه بر اثر موج انفجار شده است.
خاک رنگین همچنین با اشاره به تلفات انسانی این بحران، اظهار کرد: متأسفانه در جریان این درگیریها، ۱۲ نفر از ساکنین محلات به درجه رفیع شهادت نائل شدند که یکی از آنان دختر ۸ ساله یک زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بود که در مدرسه شجره طیبه جان خود را از دست داد همچنین ۱۸ نفر نیز مجروح شدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حمایتی و خدمات ارائهشده اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۳۵ مورد توزیع دارو و البسه، ۳۷۷ مورد توزیع بستههای معیشتی، ۳ مورد پرداخت کمکهزینه بازسازی و ۱۳۳۱ مورد مشاوره و مداخله در بحران در این مناطق انجام شده است.
مدیرکل دفتر خانواده و بانوان بهزیستی کشور در پایان یادآور شد: تمرکز اصلی این اقدامات بر حمایت از اقشار آسیبپذیر بهویژه زنان سرپرست خانوار و کودکان بوده و تلاش شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، خدمات روانی-اجتماعی و حمایتی بهصورت هدفمند به آنان ارائه شود.
