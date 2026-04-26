به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: این شرکت با رصد لحظه‌ای وضعیت ایستگاه‌ها و تطبیق اعزام قطارها با حجم مسافران، تلاش دارد جابه‌جایی شهروندان با بیشترین دقت، سرعت و ایمنی انجام شود. کارکنان این شرکت نیز همچون گذشته، با آمادگی کامل و فعالیت شبانه‌روزی در خدمت مردم هستند.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان روز ۲۲ فروردین، مجموعاً ۱۸ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۲۷ سفر در متروی تهران ثبت شده است. در این میان، روزهای یکشنبه ۱۶ فروردین با یک میلیون و ۴۱ هزار و ۶۰۶ سفر، پنج‌شنبه ۲۰ فروردین با یک میلیون و ۶۴ هزار و ۵۴ سفر و شنبه ۲۲ فروردین با ثبت یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۱۸۷ سفر، در زمره پرترددترین روزهای سال جاری قرار گرفته‌اند.

اعلام سرفاصله حرکت قطارها در ۷ خط

به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهتر به شهروندان، برنامه فعلی سرفاصله حرکت قطارها در خطوط مختلف به شرح ذیل اعلام شده است:

خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴: هر پنج دقیقه

خط ۵: هر ده دقیقه

خطوط ۶ و ۷: هر ده دقیقه

همچنین قطارهای ملی به شماره ۷۰۱ و ۷۰۲ به‌ترتیب در خطوط دو و چهار فعال هستند و به جابه‌جایی مسافران مشغول‌اند.

گفتنی است؛ مدیریت مترو تهران با درک نیازهای جابه‌جایی شهروندان در این مقطع، تمام توان عملیاتی خود را برای کاهش زمان انتظار در ایستگاه‌ها و ارائه سفری مطلوب به کار گرفته است تا پایتخت‌نشینان بتوانند با آرامش و اطمینان از این ناوگان استفاده کنند.