سرفاصله خط ۶ مترو دو دقیقه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حشمتی، قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به جابه‌جایی برنامه‌ریزی‌شده ناوگان در شبکه متروی تهران اظهار داشت: قطار ملی به شماره ۷۰۲ که پیش‌تر با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران افتتاح شده بود، پس از طی مراحل تست و تثبیت عملیاتی، در خط ۴ به‌کارگیری شد و در مقابل، یک رام قطار از خط ۴ به خط ۶ تزریق شد.

وی افزود: این بازچینش هدفمند ناوگان، با هدف ایجاد توازن در ظرفیت خطوط و پاسخ‌گویی به تقاضای سفر انجام شد و نتیجه آن، کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۶ از ۱۲ دقیقه به ۱۰ دقیقه در ساعات پیک صبح و عصر بوده است.

افزایش حرکت‌های روزانه و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: با این اقدام، تعداد حرکت‌های روزانه در خط ۶ از ۱۷۰ حرکت به ۱۸۰ حرکت افزایش یافته و هم‌اکنون ۱۳ رام قطار فعال در این مسیر در حال خدمات‌رسانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شبکه‌ای ناوگان و استفاده بهینه از ظرفیت خطوط، یکی از راهبردهای اصلی در ارتقاء بهره‌وری عملیاتی است. جابه‌جایی هوشمند یک رام قطار میان خطوط ۴ و ۶، نمونه‌ای از نگاه یکپارچه به بهره‌برداری در سطح کل شبکه است، نه صرفاً در یک خط مشخص.

جایگاه راهبردی خط ۶ در شبکه مترو

خط ۶ متروی تهران با طول حدود ۳۲ کیلومتر و ۲۶ ایستگاه، از ایستگاه شهدای دولت‌آباد تا ایستگاه شهید آرمان علی‌وردی (کوهسار) امتداد دارد و یکی از محورهای کلیدی اتصال جنوب‌شرق به شمال‌غرب پایتخت محسوب می‌شود. این خط به دلیل پوشش مناطق پرتراکم شهری، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر سطحی و تسهیل جابه‌جایی شهروندان دارد.

همچنین بهره‌برداری از ایستگاه‌های جدید مریم مقدس و سرباز در این مسیر، توسعه پوشش خدمات ریلی و افزایش دسترسی شهروندان به شبکه مترو را به همراه داشته است.

استمرار رویکرد شبکه‌محور در مدیریت عملیات

حشمتی در پایان تأکید کرد: کاهش سرفاصله به ۱۰ دقیقه در خط ۶، حاصل نگاه شبکه‌محور، هماهنگی میان واحدها و برنامه‌ریزی حرکت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موجود ناوگان است. این مسیر با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی مسافران با جدیت ادامه خواهد یافت.

گفتنی است این اقدام، گامی مؤثر در جهت بهره‌برداری متوازن و ارتقاء شاخص‌های عملکردی در شبکه متروی تهران به شمار می‌آید.