دستگیری ۳ اکیپ صیاد غیرمجاز و کشف ۱۰۰ قطعه ماهی در سنقر

حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی و برخورد با متخلفان زیستمحیطی، اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مستمر مأمورین اجرایی محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی در مناطق تحت مدیریت و زیستگاههای آبی، نیروهای یگان حفاظت موفق به شناسایی و دستگیری سه اکیپ از صیادان غیرمجاز شدند.
وی با اشاره به کشفیات به دست آمده از این افراد سودجو، افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۱۰۰ قطعه ماهی صید شده به همراه مقادیر زیادی تور ماهیگیری از این اکیپها کشف و ضبط گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: این متخلفین پس از انتقال به اداره، تشکیل پرونده تخلف و واریز جریمه مربوط به ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای سیر مراحل قانونی و برخورد بازدارنده تحویل مقامات قضایی شهرستان گردیدند.
امیری با هشدار نسبت به ممنوعیت صید در این مقطع زمانی، خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل تکثیر و تخمریزی ماهیان و سایر آبزیان در زیستگاههای طبیعی، هرگونه صید غیرمجاز با استفاده از تور، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات کاملاً ممنوع است.
وی تأکید کرد: یگان حفاظت این اداره به منظور صیانت از انفال، به صورت شبانهروزی و بدون خستگی در حفظ و حراست از این ذخایر الهی در تلاش بوده و عرصههای طبیعی را به شدت مورد پایش قرار میدهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی در پایان با درخواست از شهروندان برای مشارکت در حفظ محیط زیست، بیان کرد: از عموم مردم و دوستداران طبیعت تقاضا میشود در صورت برخورد با هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
نظر شما