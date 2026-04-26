دستگیری ۳ اکیپ صیاد غیرمجاز و کشف ۱۰۰ قطعه ماهی در سنقر

حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی و برخورد با متخلفان زیست‌محیطی، اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مستمر مأمورین اجرایی محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های آبی، نیروهای یگان حفاظت موفق به شناسایی و دستگیری سه اکیپ از صیادان غیرمجاز شدند.

وی با اشاره به کشفیات به دست آمده از این افراد سودجو، افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۱۰۰ قطعه ماهی صید شده به همراه مقادیر زیادی تور ماهیگیری از این اکیپ‌ها کشف و ضبط گردید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: این متخلفین پس از انتقال به اداره، تشکیل پرونده تخلف و واریز جریمه مربوط به ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای سیر مراحل قانونی و برخورد بازدارنده تحویل مقامات قضایی شهرستان گردیدند.

امیری با هشدار نسبت به ممنوعیت صید در این مقطع زمانی، خاطرنشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل تکثیر و تخم‌ریزی ماهیان و سایر آبزیان در زیستگاه‌های طبیعی، هرگونه صید غیرمجاز با استفاده از تور، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات کاملاً ممنوع است.

وی تأکید کرد: یگان حفاظت این اداره به منظور صیانت از انفال، به صورت شبانه‌روزی و بدون خستگی در حفظ و حراست از این ذخایر الهی در تلاش بوده و عرصه‌های طبیعی را به شدت مورد پایش قرار می‌دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنقروکلیایی در پایان با درخواست از شهروندان برای مشارکت در حفظ محیط زیست، بیان کرد: از عموم مردم و دوستداران طبیعت تقاضا می‌شود در صورت برخورد با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.