اعطای عنوان «استاد ممتاز» به استادان شهید تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصد و هفتاد و یکمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.
در ابتدای جلسه، محمدعلی کینژاد رئیس هیئت عالی جذب، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبریک عید سعید فطر و سال نو، از دولت بهویژه معاون اول رئیسجمهور بهدلیل افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و برقراری اینترنت اساتید قدردانی کرد.
وی همچنین پیشنهاد اعطای عنوان «استاد ممتاز» به اساتید شهید و اعطای درجه استادی به اعضای هیئت علمی شهید با مرتبه استادیار و دانشیار و نیز معادل حوزوی آنان را مطرح کرد که این پیشنهاد به تصویب هیئت عالی جذب رسید.
بر اساس این مصوبه، مقرر شد دکتر کینژاد از طریق دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را پیگیری کرده و در دستور کار شورا قرار دهد.
در ادامه جلسه، ۹ پرونده متقاضیان ماده ۱۵ که در کارگروههای ویژه بررسی شده بود، توسط دبیر هیئت عالی جذب مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
در این جلسه همچنین تصمیمات زیر اتخاذ شد:
مقرر شد در تبدیل وضعیت کارشناسان به عضو هیئت علمی، در صورت رعایت آمایش آموزش عالی و طی روند قانونی جذب (از جمله شرکت در فراخوان و هماهنگی با سازمان امور اداری و استخدامی)، در صورت پذیرش فرد، ردیف استخدامی وی از کارشناس به هیئت علمی منتقل شود. همچنین تأکید شد به هیچ وجه نباید از ردیفهای اختصاصیافته به هیئت علمی برای تبدیل به کارشناس استفاده شود.
با توجه به شرایط پیشآمده، مقرر شد استعلامها به صورت استانی و در بازه زمانی حداکثر دو ماه انجام شود و در صورت عدم دریافت پاسخ از مراجع ذیصلاح، پاسخ مثبت تلقی شود.
به منظور جلوگیری از سفرهای غیرضروری اعضای هیئت علمی برای بررسی پروندههای ماده ۱۵، مقرر شد هیئت معین هیئت عالی جذب با ترکیبی که توسط رئیس و دبیر هیئت عالی جذب تعیین میشود، بررسی این پروندهها را در استانها انجام دهد. این هیئت همچنین بر آمایش آموزش عالی و برگزاری دورههای معرفتافزایی نظارت خواهد داشت.
در خصوص بررسی صلاحیت علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی نیز مقرر شد همچنان معاونت امور اساتید تصمیمگیری کند و در صورت لزوم برای جلوگیری از سفر متقاضیان به قم، کارگروههایی در استانها و دانشگاهها با صلاحدید این معاونت تشکیل شود. تأکید شد مرجع دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد.
مقرر شد سنوات و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی که فرایند تبدیل وضعیت را طی کردهاند، پس از انجام استعلام از مراجع ذیصلاح، از تاریخ تأیید صلاحیت علمی و عمومی در هیئت اجرایی جذب محاسبه شود.
همچنین مقرر شد مؤسسات آموزشی و پژوهشی بتوانند در رشتههای علوم پایه و مهندسی و همراستا با مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری، متقاضیان عضویت هیئت علمی شرکتکننده در فراخوانها را با رعایت کامل فرایند جذب به کار گیرند.
در ادامه، تشکیل کارگروهی برای بررسی نحوه اعمال بند «ب» ماده ۹۷ برنامه هفتم توسعه در فرمهای توانایی علمی و عمومی به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد در خصوص ردیفهای استخدامی مورد اختلاف میان وزارتخانهها و سازمان امور اداری و استخدامی، با تفویض اختیار هیئت عالی جذب به دبیر هیئت عالی جذب، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز جذب وزارت علوم، درباره فهرست ارائهشده حداکثر تا هفته آینده تصمیم نهایی اتخاذ شود. مصوبه این سه نفر به منزله مصوبه هیئت عالی جذب تلقی خواهد شد. در این خصوص تأکید شد وضعیت افرادی که در سالهای گذشته مراحل جذب را طی کرده و به صورت قراردادی یا حقالتدریس با دانشگاهها همکاری دارند، تا جلسه آینده تعیین تکلیف شود و وزارتخانههای مربوط مسئول ابلاغ ردیفهای استخدامی خواهند بود.
در پایان جلسه، صلاحیت تعدادی از اعضای هیئت اجرایی جذب و کارگروههای صلاحیت عمومی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، قزوین، بابل، بندرعباس، قم، گناباد و زابل، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه امام باقر(ع)، دانشگاه نیشابور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی قوچان، دانشگاه گیلان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، دانشگاه قم، دانشگاه ایلام و دانشگاه اراک مورد تأیید قرار گرفت.
