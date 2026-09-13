سید معصوم افضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت نیروگاه برقآبی چمشیر اظهار کرد: فرآیند آمادهسازی چهار واحد جدید این نیروگاه به مراحل نهایی رسیده و با افتتاح رسمی آنها، ۱۲۰ مگاوات ظرفیت تولید برق پاک به شبکه سراسری کشور افزوده خواهد شد.
وی افزود: این اقدام در راستای سیاستهای دولت چهاردهم و تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی در حال انجام است و بهرهبرداری از واحدهای جدید، علاوه بر افزایش توان تولید انرژیهای تجدیدپذیر، نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.
رئیس اداره امور آب گچساران بیان کرد: ظرفیت جدید ایجادشده میتواند در پاسخگویی مؤثر به نیاز شبکه در ساعات اوج مصرف نیز نقشآفرینی کند و با افزایش تولید برق پاک، بخشی از فشار وارد بر شبکه سراسری را کاهش دهد.
افضلی یکی از مزایای مهم این پروژه را کاهش مصرف سوختهای فسیلی عنوان کرد و گفت: بهرهبرداری از این واحدها علاوه بر تأمین انرژی پاک، موجب صرفهجویی اقتصادی قابل توجهی خواهد شد و ارزش صرفهجویی سالانه در مصرف سوختهای فسیلی حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود.
وی با اشاره به ظرفیت سد چمشیر گفت: سد چمشیر با حجم مخزن ۲.۳ میلیارد مترمکعب، از پروژههای استراتژیک در حوزه مدیریت منابع آب و انرژی محسوب میشود و نیروگاه برقآبی آن نیز ظرفیت قابل توجهی برای کمک به امنیت انرژی کشور دارد.
رئیس اداره امور آب گچساران افزود: ظرفیت طراحی کل نیروگاه سد چمشیر ۱۷۵ مگاوات است که شامل سه واحد ۵۵ مگاواتی و دو واحد ۵ مگاواتی میشود.
افضلی اضافه کرد: انتظار میرود نیروگاه چمشیر با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۴۸۰ گیگاوات ساعت، سهم قابل توجهی در تأمین برق و ارتقای امنیت انرژی کشور داشته باشد.
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