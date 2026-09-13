ساخت ۶۸۴۱ واحد «خانه امید» شهری و روستایی در استان بوشهر

امیر برومند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر طی یک سال گذشته در حوزه تأمین مسکن اظهار کرد: حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی خانواده‌های نیازمند به مسکن مناسب از مهم‌ترین اولویت‌های بنیاد مسکن در استان است.

وی افزود: در همین راستا، هفت میلیارد تومان اعتبار برای تأمین مسکن حمایتی اقشار کم‌برخوردار از محل اعتبارات شورای راهبردی پتروشیمی‌های پارس جنوبی اختصاص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تصریح کرد: در قالب این طرح، ساخت ۲ هزار و ۸۰۰ واحد به صورت بنیادساخت و ۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیز به صورت گروه‌ساخت در نقاط مختلف استان بوشهر در حال اجراست.

برومند ادامه داد: اجرای پروژه‌های مسکن شهری و روستایی با هدف تسریع در روند خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه و حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار دنبال می‌شود و بنیاد مسکن تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این طرح‌ها را شتاب بخشد.

وی خاطرنشان کرد: آغاز ساخت ۶ هزار و ۸۴۱ واحد خانه امید شهری و روستایی در سال ۱۴۰۵، بخشی از برنامه‌های بنیاد مسکن استان بوشهر برای توسعه مسکن و پاسخگویی به نیازهای سکونتی مردم در شهرها و روستاهای استان است.