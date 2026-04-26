تمام دنیا باید برای جلوگیری از آسیب محیط زیست به میدان آید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده به مناسبت «روز جهانی زمین» اظهار کرد: دوم اردیبهشت، روز جهانی زمین است و به طور معمول، برنامه‌ها و اقداماتی متناسب با شعار روز جهانی در کشورها اجرا می‌شود. متاسفانه این مناسبت در سال جاری با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران همزمان و سبب شهادت تعداد زیادی از هموطنانمان شد علاوه بر آن لطمات زیادی به محیط‌زیست ایران وارد آمد.

وی ادامه داد: براساس اخبار منتشر شده، عمده درگیری‌ها علاوه بر پهنه خشکی در سواحل جنوبی ایران به ویژه خلیج‌فارس به واسطه مسائل تنگه‌ هرمز و وجود بنادر ایران در سواحل شمالی خلیج فارس اتفاق افتاد.

معاون محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه خلیج‌فارس به عنوان یک قطب در تامین انرژی جهان محسوب می‌شود، گفت جنگ در این منطقه به علت وجود نفت خام وگاز طبیعی می‌تواند به اکوسیستم خلیج‌فارس آسیب زند. خلیج‌فارس، یک محیط تقریبا بسته است و فقط از طریق آبراهه تنگه‌هرمز به آب‌های آزاد راه دارد بنابراین هرگونه آسیب ناشی از جنگ می‌تواند به تنوع زیستی فوق‌العاده‌ آن آسیب بزند؛ خساراتی که به‌زودی جبران نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که دهه‌ها زمان‌ ببرد حتی برخی از آن‌ها غیرقابل جبران است.

لاهیجان‌زاده در پایان گفت: خلیج‌فارس، یکی از عمده‌ترین اکوسیستم‌های متاثر از جنگ تحمیلی است و تمام دنیا می‌بایست به میدان آیند و از ادامه تجاوز سلطه‌گرانی که به هیچ قانونی پاییند نیستند، جلوگیری کنند. صدمه به محیط‌زیست چون به انسان نیز آسیب وارد ‌کند، با رویکرد جنایت علیه بشریت دیده می‌شود بنابراین امیدوارم که کشورهای دنیا و سازمان‌های بین‌المللی علیه رفتار متجاوزان موضع‌گیری و از جنایات آنان جلوگیری کنند.